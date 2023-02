Armada iraniană de „nave fantomă” care transportă petrol rusesc este în creștere, eludând intensificarea sancțiunilor occidentale la adresa țițeiului moscovit

Iranul desfășoară mai multe nave pentru a face parte dintr-o „flotă fantomă” care transportă petrol rusesc, pe măsură ce sancțiunile occidentale asupra țițeiului de la Moscova se intensifică.

Potrivit Financial Times, cel puțin 16 nave din cadrul rețelei „fantomă” – care a permis Iranului să se sustragă sancțiunilor americane – au început să transporte petrol rusesc în ultimele două luni. Anterior, doar 9 petroliere trecuseră pe ruta rusă de la începutul războiului dintre Moscova și Ucraina.

Între timp, volumul de țiței rusesc transportat pe „navele fantomă” a crescut la peste 9 milioane de barili în ianuarie, de la mai puțin de 3 milioane de barili în noiembrie, potrivit raportului FT.

Rusia, Iran și Venezuela – toate țări împovărate de sancțiunile SUA – concurează din ce în ce mai mult pentru a-și vinde petrolul către India și China, a declarat anterior un analist de la Vortexa.

Asia, cumpărător cheie pentru Rusia

Asia a devenit un cumpărător cheie de petrol rusesc de când țara a invadat Ucraina anul trecut, cumpărând marfa la reduceri mari. Vânzările au fost facilitate de companiile de transport maritim care sunt dispuse să folosească metode precum transferurile de la navă la navă și deconectarea de la sistemele de localizare pentru a diminua riscul de detectare.

În această lună, Moscova a fost lovită de Uniunea Europeană cu un nou val de sancțiuni asupra produselor sale petroliere rafinate, cum ar fi motorina, și se va confrunta un nou plafon de preț pentru combustibilul său, care se adaugă la interdicția din decembrie privind transportul maritim de petrol rusesc.

În cadrul unui plafon de preț deja existent pentru țițeiul rusesc, țările G7 au interzis altor națiuni să acceseze servicii de asigurare și de transport maritim dacă acestea nu respectă un anumit plafon pentru produsele rafinate. Măsura urmărește să limiteze capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul împotriva Ucrainei, menținând în același timp fluxul de petrol rusesc pe piețele globale pentru a preveni o penurie.

„Toată lumea păcătuiește acum”, a declarat un broker de nave pentru FT. „Linia dintre piața gri și piața petrolieră convențională a devenit cu siguranță mult mai neclară în ultimul an”, a spus ea.

Conform FT, Rusia a atras armatorii și operatorii de nave cu „tarife premium”, care activează la prețuri cu cel puțin 50% peste tarifele normale de pe piață.

Bibliografie:

Tayeb, Z. (2023, February 7). The Iranian armada of ‘ghost’ ships carrying Russian oil is growing, evading the intensifying Western sanctions on Moscow crude. Markets Insider.