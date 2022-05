Arma cu laser a Rusiei a fost luată în râs: „Nu este ca în Războiul Stelelor să îndrepți pistol către băieții răi”

Afirmațiile despre așa-numitele „arme minune” ale lui Vladimir Putin au fost apreciate de către Volodimir Zelenski drept simplă propagandă, similară celei folosite în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial de către fosta Germanie nazistă.

Vicepremierul rus Iuri Borisov s-a lăudat că Rusia dispune de o armă laser capabilă să „orbească” toţi sateliții de pe orbita terestră aflați până la 1.500 de kilometri altitudine. Acesta a vorbit despre o armă laser deja desfășurată în Ucraina, capabilă să distrugă prin incendiere o dronă, până la o distanță de 5 kilometri, chiar dacă această informație nu a fost confirmată până în prezent de SUA.

În urmă cu o lună, Israelul a prezentat o înregistrare video care prezintă un sistem laser, intitulat „Iron Beam”, folosit pentru distrugerea dronelor, dar și a proiectelor de artilerie ori rachetelor de tip Katiușa. Iron Beam poate fi un sistem complementar care să fie folosit în paralel cu deja mult mai cunoscutul Iron Dome.

Israel has successfully tested the new “Iron Beam” laser interception system.

This is the world’s first energy-based weapons system that uses a laser to shoot down incoming UAVs, rockets & mortars at a cost of $3.50 per shot.

It may sound like science fiction, but it’s real. pic.twitter.com/nRXFoYTjIU

