HAI România! Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥







Am fost prea săraci ca să greșim? Sau a fost șahul vieții noastre diplomatice? În această ediție incendiară la Hai România a podcastului „7x7, Radu Coșarcă și Manu Ionescu deschid dosarul pe care toți se feresc să-l discute: Relația explozivă dintre noul „Consiliu pentru Pace” al lui Trump și buzunarul gol al României.

Săptămâna care a cutremurat cancelariile: ✅ Davos 2026: Ce înseamnă cu adevărat „Ciocanul” cu care Trump a lovit masa? Victorie sau începutul sfârșitului pentru Occident? ✅ „Ariciul” Bolojan: De ce premierul român a preferat să scoată țepii la cheltuieli decât să plătească „biletul de intrare” de 1 miliard de dolari la masa bogaților.

✅ Coaliția de la București: „Trouble in Paradise” sau tranșee comune? Cum se înțeleg „Contabilul” Bolojan cu „Legalistul” Nicușor Dan când Isărescu stinge lumina. ✅ Surpriza Mercosur: De ce nu putem vinde oi „latinilor” din America de Sud, dar am putea da lovitura cu Dacia? Cine câștigă și cine pierde în noua ordine mondială în care pacea se cumpără, securitatea se negociază.

