În prim-plan apare Phillip Schofield, care a dezvăluit cum presiunea legată de secretul orientării sexuale era aproape să-l distrugă şi chiar să-i pună viaţa în pericol.

Prezentatorul emisiunii „This morning” de la ITV ajunsese atât de stresat din cauza acestui subiect încât la un moment dat l-a lăsat pe Holly Willoughby prezinte singur show-ul.

Prăbușirea psihică a fost constatată chiar în drum spre studiourile ITV, când Phillip Schofield și-a rugat șoferul să-l ducă acasă.

N-a fost singurul incident: altă dată a fugit de îndatoririle profesionale motivând că este bolnav.

Când s-a decis să spună adevărul?

În cele din urmă, aceste incidente l-au făcut să-și dea seama că trebuie să spună lumii cine este cu adevărat.

În „Life’s What You Make Of It”, cartea lansată astăzi, Phil (58 de ani) scrie: „A trebuit să ies. Dacă nu, secretul avea să-mi dea o depresie totală… în cel mai bun caz.”

Rememorând acele vremuri tulburi, Phillip Schofield şi-a amintit cum se îndrepta studiourile ITV şi o voce interioară i-a spus: «Distrugi tot și pe toată lumea și nu există nicio modalitate de a o opri.»

Sănătatea mentală o luase la vale

În volumul lansat joi, 15 octombrie, starul tv a divulgat că sănătatea mentală era serios afectată în decembrie 2019, la Crăciun,

La acel moment, gândurile despre dezvăluirea orientării sale sexuale l-au adus în „cel mai întunecat loc”.

Recunoscând că a fost „emoțional şi fundamental speriat” pentru prima dată, el a subliniat că acele gândurile au început să-i afecteze slujba, la care a şi renunţat în cele din urmă în februarie 2020.

Phil dezvăluie că starea de spirit din prezent este „încă o lucrare în desfășurare”, adăugând: „Nu sunt reparat, încă nu.”

Interviul cu Annie Lennox

Vocea i-a venit în cap în timp ce planifica un interviu cu cântăreața Annie Lennox. Atunci i-a cerut șoferului să-l ducă acasă în loc să-l ducă la studiourile ITV.

A urmat un mesaj sec adresat producătorilor, cărora le-a transmis să spună că nu poate intra în emisiune, după care și-a închis telefonul.

Neştiind ce zbucium sufletesc trăia coprezentatorul „This morning”, șefii lui s-au panicat în timp ce el stătea singur în apartamentul său din Londra.

În autobiografia „Life’s What You Make Of It”, el a mai scris: „A fost prima dată când problemele mele s-au revărsat în muncă. În altă zi, a trebuit să las un articol de modă pentru a fi bolnav. Acum știam că am nevoie de ajutor profesional.”

A apelat la terapie şi medicamente

A primit terapie și a luat medicamente, iar în cele din urmă a luat decizia de a ieși public şi a mărturisi că avea o nouă orientare sexuală.

Pasul făcut a fost unul extrem de dificil, mai ales că era căsătorit cu Stephanie din 1993 și aveau împreună doi copii: Molly (27 de ani) și Ruby (24 de ani).

Phil a precizat că a devenit „din ce în ce mai conștient” că ar putea fi homosexual doar în ultimii cinci ani, interval în care a avut un amant.

El, „fără echivoc”, nu știa asta când s-a căsătorit insistând: „O iubesc pe Steph din toată inima. Am avut cel mai bun mariaj.”

Soţia a înţeles şi l-a sprijinit

Steph a fost prima care a aflat noutăţile despre sexualitatea lui și tot ea a fost prima care i-a oferit sprijinul deplin.

Totuşi, el a continuat să se adâncească într-o criză interioară din ce în ce mai neagră.

Citise cărțile despre Harry Potter sau Lordul inelelor pentru a încerca să rămână calm. Uneori se uita fix la foc „privind cum la flăcări cum consumau buștenii” și dorind de fapt să îl ardă pe el.

El adaugă: „O mulțime de literatură vorbește despre rușine. Aceasta nu a fost o emoție pe care am simțit-o. Tortura mea a fost vina.”

Prietenii l-au ajutat enorm

După ce a început terapia, Phil și-a dat seama că trebuie să o mai spună şi unor prieteni. Printre ei se afla şi Holly, căreia i s-a confesat în garderobă.

Descriindu-și starea de spirit de la Crăciunul trecut, Phil a citat din serialul Friends: „A fost limita de jos, apoi 50 de metri de porcărie și apoi eu.”

A petrecut Anul Nou plângând în întuneric. Greutatea lui a scăzut considerabil, iar telespectatorii s-au temut că este bolnav.

A spus-o şi fiicelor, a spus-o şi mamei

În cele din urmă, Phil a recunoscut public. Mai întâi le-a spus vestea-şoc fiicelor sale, apoi s-a dus la mama sa din Cornwall.

Ea era ușurată, temându-se în mod bizar şi fără nicio legătură cu realitate, de faptul că el va orbi.

Phil se aștepta la un „val de ură” după ce a ieșit la televizor şi s-a confesat. În schimb, publicul a fost amabil și l-a susţinut.

El spune că mai există „zile întunecate” și că are în telefon un emoji cu steag roșu pe care îl va trimite familiei și prietenilor dacă are probleme.

El a adăugat: „Am fost aproape, dar nu am fost nevoit să-l pilotez încă”.

Phil a mai spus: „Există o modalitate de a dezvălui lumii un astfel de secret și de a nu face rău soției sau familiei tale? Răspunsul nu este evident. Dar suntem apropiați și iubitori. Vom trece peste.”

Phillip Schofield, în stânga imaginii

sursa: thesun.co.uk