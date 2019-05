ARAS - apel de ultimă oră: „Europa se confruntă cu o epidemie de HIV”

Asociația Română Anti-SIDA (ARAS), alături de alte 47 de ong-uri, au făcut un apel către viitorii aleși ai Uniunii Europene pentru a se mobiliza și a construi o Europă a Sănătății, fără SIDA și fără hepatite, până în 2030.





Totodată, ARAS și partenerii săi din Platforma Europa a Coaliției PLUS, atrag atenția că infecțiile virale nu se opresc la granițe. „Europa se confruntă cu o epidemie HIV foarte activă și cu ravagiile hepatitei C. În aceste condiții, Uniunea Europeană are responsabilitatea de a răspunde eficient și coerent în întreaga regiune, implicând persoanele afectate și persoanele cu risc de infectare, societatea civilă, profesioniștii din domeniul medical și social, factorii de decizie politici”, se arată într-un comunicat de presă transmis de ARAS.

În Europa, situația este departe de a fi rezolvată: în 2017, s-au înregistrat 160.000 de noi cazuri de infecție cu HIV, dintre care 53% într-un stadiu avansat al bolii. Europa Centrală și Orientală se confruntă cu cea mai activă pandemie: 80% dintre noile infecții s-au înregistrat aici. Hepatita C, o problemă încă ignorată, face în fiecare an 112.500 de victime în regiunea noastră. Și totuși, există în prezent medicamente eficiente, care vindecă boala.

În apelul pentru o Europă a Sănătății, publicat în 4 limbi și semnat de 47 de organizații și actori ai societății civile, li se cere viitorilor europarlamentari și tuturor instituțiilor Uniunii Europene să susțină:

Creșterea ajutorului european pentru dezvoltare, printr-o contribuție mai mare la Fondul Global de Luptă contra HIV, tuberculozei și malariei și prin implementarea taxei pe tranzacțiile financiare, care să fie dedicată sănătății;

Implementarea unei noi politici în domeniul migrației, care să respecte drepturile omului și să fie însoțită de servicii adaptate nevoilor medicale și sociale ale acestor persoane;

Aplicarea unei politici în domeniul drogurilor care să țină cont de problemele de sănătate și de drepturile consumatorilor;

Stabilirea unui sistem transparent și corect de fixare a prețului la medicamente, astfel încât toți cetățenii europeni să aibă acces la tratament fără să fie discriminați din motive financiare.

Platforma Europa a Coaliției PLUS este coordonată de AIDES - Franța și include alte 3 organizații neguvernamentale (GAT – Portugalia, ARAS – România, Groupe Sida Genève – Elveția). Platforma Europa este una dintre cele 6 platforme regionale ale Coaliției PLUS. Scopul acesteia este să aibă un răspuns comun, coordonat, la provocările specifice țărilor din Uniunea Europeană și țărilor vecine, în special în ceea ce privește accesul la drepturi și la sănătate. Fiecare asociație membră a Platformei Europa lucrează cu alți parteneri locali și europeni.

