Aproape jumătate din avioanele Taiwanului nu sunt pregătite pentru război, iar forțele aeriene nu au o rețea radio coordonată care să împiedice o invazie chineză

Documentele scurse, văzute de Washington Post, spun că abia jumătate din avioanele Taiwanului sunt complet pregătite pentru misiuni de luptă și că proprii oficiali taiwanezi se îndoiesc că apărarea lor aeriană poate „detecta cu precizie lansările de rachete”.

Insula autonomă ar avea nevoie de o săptămână întreagă pentru a-și muta avioanele de luptă în adăposturi și pentru a le proteja de focul inamic, spun documentele, potrivit The Post.

Serviciile de informații prezintă, de asemenea, o forță aeriană taiwaneză necoordonată, spunând că aceasta nu are capacitatea de a vedea unde se află toate unitățile sale de apărare aeriană, potrivit The Post. Unitățile sale nu dispun nici măcar de stații radio securizate compatibile, potrivit publicației.

Analiștii Pentagonului au criticat, de asemenea, doctrina de război și antrenamentul Taiwanului, spunând că planul său de a lansa două rachete de apărare aeriană pentru fiecare țintă ar deveni „tensionat” în contextul capacității de rachete balistice a Chinei, potrivit The Post.

În plus, forțele aeriene ale insulei sunt antrenate să tragă asupra unor ținte unice, staționare, conform informațiilor consultate de The Post.

O evaluare americană a criticat exercițiile de avertizare cu rachete ale Taiwanului, descriindu-le ca fiind foarte scenarizate și puțin probabil să pregătească civilii pentru un atac real, potrivit publicației.

Cu toate acestea, China invadatoare se confruntă cu mari constrângeri în ceea ce privește aprovizionarea armatei sale prin strâmtoarea Taiwan.

Nu se știe câte documente conțin informații autentice

Una dintre evaluările scurse ale Pentagonului a evidențiat faptul că Beijingul ar trebui să trimită cumva benzină pentru forța sa de asalt la debarcare și că cel mai bun pariu ar fi capturarea portului Taipei – deși analiștii au declarat că nici Taiwanul, nici China nu s-au antrenat pentru un astfel de scenariu.

Scurgerea de informații vine în contextul în care relațiile dintre SUA și China se înrăutățesc, în timp ce legislatorii de la Washington semnalează legături mai strânse cu Taipei. Beijingul s-a enervat când doi președinți ai Camerei Reprezentanților din SUA s-au întâlnit personal cu liderul taiwanez Tsai Ing-Wen în ultimii ani, la care a răspuns prin lansarea unor exerciții cu focuri reale în apropierea Taiwanului și prin publicarea unui potențial plan de atac.

Documentele privind Taiwanul s-au numărat printre sutele de fișiere clasificate scurse de la sfârșitul anului 2022 pe platforma de chat pentru jocuri Discord, potrivit The Post. Acestea au apărut pe internet în martie și februarie și au detaliat presupuse informații ultrasecrete despre Coreea de Sud, Israel, Ucraina și alte națiuni.

Nu este clar cât de multe dintre documente conțin informații autentice ale SUA. Este posibil ca o anumită parte din conținutul unor fișiere să fi fost fabricat sau manipulat în timp ce au fost transmise online, au avertizat guvernele Coreei de Sud și Ucrainei.

Bibliografie:

Loh, M. (2023, April 17). Almost half of Taiwan’s aircraft isn’t ready for war, and its air force doesn’t have a coordinated radio network to stave off a Chinese invasion: Pentagon leak. Business Insider. https://www.businessinsider.com/taiwan-aircraft-not-ready-for-war-china-report-2023-4