Apple lansează filmul Emancipation, cu Will Smith în rolul principal

Apple a anunțat că va lansa în cinematografele din SUA pelicula „Emancipation“, care îl are la protagonist pe Will Smith. Premiera va avea loc pe 2 decembrie 2022, iar după o săptămână, filmul va putea fi vizionat și pe Apple TV+, transmite AFP.

În ultimele luni au existat mai multe zvonuri că lansarea ar putea fi amânată pentru anul 2023, având în vedere scandalul în care a fost implicat Will Smith la decernarea premiilor Oscar din 2022. El l-a pălmuit pe Chris Rock care a făcut o glumă pe seama bolii de care suferă soția sa. Jada Pinkett Smith are alopecie, iar prezentatorul i-a sugerat să joacă într-o peliculă similară „G.I Jane“, film în care Demi Moore apare tunsă zero.

Alegerea nu a fost întâmplătoare

Momentul ales pentru lansare permite astfel Apple să nominalizeze filmul la viitoarele Oscaruri, imediat după ce a devenit prima platformă de streaming care a câștigat premiul pentru cea mai bună imagine la ultima ceremonie pentru lungmetrajul „CODA“.

Will Smith a apărut rar în public în ultimele luni și nici nu a făcut declarații publice. Și-a cerut însă scuze pentru incidentul care a făcut înconjurul lumii. În urma scandalului i s-a interzis timp de zece ani accesul la Gala Premiilor Oscar. Asta nu înseamnă că nu poate fi nominalizat.

Oscarul pentru cel mai bun actor, câștigat la câteva minute după ce l-a pălmuit pe prezentatorul galei, nu i-a fost retras în ciuda scandalului.

Rol important

În „Emancipation“, Will Smith joacă rolul unui sclav fugar în mlaștinile din Louisiana, în speranța că va ajunge în Țara Nordului, care însemna libertate pentru afro-americanii din America secolului XIX.

Filmul a fost regizat de Antoine Fuqua. „Emancipation“ trebuia inițial să fie filmat în Georgia, dar producția a fost mutată în Louisiana după ce în statul sudic a fost adoptată o lege controversată, despre care mai multe ONG-uri au spus că a avut ca scop descurajarea votului afro-americanilor, potrivit hotnews.ro.