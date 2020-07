Maria Stan a postat pe facebook un mesaj din care rezultă că: ”azi la ora 19.00 am văzut mașina cu nr. CJ 20 FUY între loc. Filea de Jos – Lita, județul Cluj”.

Maria Stan a declarat în exclusivitate pentru EvZ că a văzut mașina în timp ce aceasta era în trafic. ”Noi suntem taximetriști și mi-a atras imediat atenția numărul de înmatriculare și tipul mașinii, și emblema de taxi a mașinii. Am ținut minte că am citit ceva legat de acest număr de înmatriculare. Mașina rula între Filea de Jos și Lita. La un moment dat am depășit-o. Eu eram cu soțul meu, care conducea mașina noastră. Am început să caut pe Facebook și am văzut că e aceeași mașină. Am căutat pe site-ul Poliției Române la rubrica persoane dispărute dar am înțeles că nu se actualizează. Ne-am întors dar mașina a luat-o pe ceva drumuri din zona respectivă”, povestește Maria Stan.

Mesajul a fost postat pe Facebook deoarece, mai spune femeia, nu a mai avut încredere să sune la 112. ”Eu am mai sunat la 112 și cei de la Poliție mi-au închis telefonul în nas. Am găsit la mine pe Facebook un mesaj postat de cineva cu dispariția copilului și am postat acolo acel anunț”, mai spune clujeanca.

A fost căutată de Poliție

Luni seara, la trei ore după ce a postat anunțul, Maria Stan a fost căutată de polițiști. ”După nici o oră după ce am postat mesajul de pe Facebook, prima dată am vorbit la telefon cu cei de la Poliție. Apoi seara au venit și mi-au luat o declarație. Le-am spus locul exact unde am văzut mașina. Dar nu pot să știu de ce nu au mers să caute mașina. Ei mi-au spus că au căutat mașina între Filea și Petrești”, mai povestește clujeanca.

Interesant este că după ce polițiștii au găsit mașina, în care se afla cadavrul copilului de opt ani, au mers din nou după Maria Stan. ”Au venit să mă duc cu ei să le arăt exact locul unde am văzut mașina. Era la nici 700 de metri de locul unde a fost găsită. Mă gândesc că dacă ar fi pornit atunci cu mai multe mașini de poliție pe drumurile din zona respectivă l-ar fi găsit pe șofer fără prea mari greutăți”, a mai adăugat Maria Stan.

Femeia a spus că la momentul în care a depășit mașina lui Takacs Gyorgy, bărbatul se afla la volan dar că nu a avut inspirația să vadă dacă înăuntru se afla și copilul.