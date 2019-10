Din nefericire, Philippe Menasché afirmă că, în cazul lui Michael Schumacher nu se pot face miracole. „Nu se pot face miracole. Eu si echipa mea nu facem experimente, e un termen abominabil ce nu are loc in medicina. E adevărat ca eu am fost primul care a făcut un transplant de celule stem la inimă, dar ciclul de teste clinice s-a terminat în urmă cu doi ani”, a spus Philippe Menasché, în cotidianul La Repubblica, conform sport.ro.

Michael Schumacher a fost dus la Paris pentru un tratament cu celule stem, iar fanii săi au așteptat cu speranță primele informații referitoare la acest demers.

