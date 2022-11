Anunț pentru românii care locuiesc la bloc. Ce pregătește Guvernul ca să scăpați de facturile mari la încălzire

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, recomandă românilor dețin centrale termice de apartament mai vechi să și le schimbe cu altele mai performante. El a declarat că în coaliţia de guvernare s-a stabilit ca statul să finanțeze achiziția de centrale termice noi, locuințele individuale, prin programul „Rabla pentru electrocasnice”.

„Eu le-am recomandat românilor, cei care îşi permit, să schimbe centrala, să treacă pe centrale performante. Împreună cu ministrul Mediului, în Coaliţie, am stabilit – și e vorba de programul «Rabla pentru electrocasnice», să intre şi centralele de apartament, ca oamenii care nu îşi permit să-şi cumpere o centrală să poată să şi-o schimbe, să fie ajutaţi. Pentru că şi statul, la rândul lui, câştigă pentru că scade consumul de gaze”, a spus Virgil Popescu, conform Prima TV.

Potrivit regulilor de desfășurare pentru programul „Rabla pentru electrocasnice”, gestionat de Ministerul Mediului, românii își pot înlocui frigidererele, mașinile de spălat, laptopurile sau aspiratoarele de praf.

Cea de-a doua ediție a programului „Rabla pentru electrocasnice” din acest an urmează să înceapă în data de 21 noiembrie. Ministerul va pune la bătaie un buget de 50 de milioane de lei care este destinat celor care doresc să-și schimbe aparatele electrocasnice cu altele mai performanete.

Virgil Popescu se laudă cu locuința automatizată

În acest context, Virgil Popescu a făcut o serie de comentarii legate de consumul propriu de energie pentru propria locuință. El a spus că în gospodăria sa de la Turnu Severin depășește un consum de 300 de kw, însă compensează cu panouri fotovoltaice și pompe de căldură.

„Mă încadrez şi până în 300, la locuinţa de aici unde stau lângă Bucureşti, dar mă încadrez şi la peste 300 la Turnu Severin, unde am pompe de căldură, dar acolo am şi panouri fotovoltaice, dar consum foarte mult acolo, pentru că iarna mă încălzesc cu pompele de căldură şi consumă foarte mult, dar şi vara consumul este mai mare de 300 de kilowaţi”, a declarat ministrul Energiei.

El a spus că, fiind inginer de meserie a fost interesat de eficientizarea consumurilor în locuința sa. Drept urmare, spune că nu face risipă de energie.

„Eu fiind de profesie inginer m-au preocupat lucrurile acestea de automatizări, de eficienţă. La Turnu Severin am un sistem automatizat complet, cu panourile fotovoltaice cu măsurare de temperatură. Încerc să economisesc. Am schimbat centrala în iarna trecută cu o centrală nouă în condensare. Au scăzut costurile şi consumul cu 30 la sută al gazului şi am pus în plus probabil că şi din cauza asta, am pus în plus un sistem de măsură a temperaturii şi de reglaj a temperaturii automat pe ore în timpul zilei”, a explicat Virgil Popescu, conform Prima TV.