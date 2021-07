Rodica Popescu Bitănescu a recunoscut că i-au trecut de mai multe ori astfel de gânduri prin minte, dar niciodată nu și-a dus planul la capăt.

În cadrul emisiunii „ 40 de întrebări cu Denise Rifai ”, Rodica Popescu Bitănescu a mărturisit că toate gândurile ei legate de sinucidere au legătură cu un vis pe care l-a avut în copilărie. Actrița a povestit că a visat că a fost prinsă în timp ce copia, iar rușinea pe care a trăit-o a determinat-o să se gândească la posibilitatea de a se sinucide. Din acel moment, astfel de gânduri i-au mai trecut prin minte, însă de fiecare dată a găsit modalitatea prin care să le alunge.

Încă de la o vârstă fragedă se gândea în mod obsesiv la moarte

Rodica Popescu Bitănescu este născută în zodia Leu, actrița considerând că și zodia poate fi o explicație pentru acele momente în care a considerat că sinuciderea ar putea fi o opțiune. Îndrăgita actriță a mărturisit că încă de la o vârstă fragedă se gândea în mod obsesiv la moarte, fără să își dea seama de ce se întâmpla acest lucru.

„Sunt Leoaică. Am înțeles, la un momentat dat, că Leoaica e predispusă la așa ceva. Eu am vrut să mă sinucid prima oară când eram elevă la liceul Lazăr. Vezi, am o sensibilitate anume și d-asta am scris o replică senzațională în piesa „Încă-i bine”, în această comedie. Am explicat chestia asta cu sinuciderea și de ce nu m-am sinucis niciodată. Am avut un vis. Mi s-a trimis un vis pentru că Dumnezeu a văzut că eu tot o trag să mă omor, să mă omor.

Am avut un vis fantastic care este povestit în piesă. Eram elevă și m-a prins furând, copiam, adică am copiat. M-am simțit atât de prost față de această profesoară de matematică, o chema Teodorescu. Pe mine mă întreba: „Rodica, m-ai furat tu pe mine?” Mă gândeam în timpul ăsta. Noi suntem la etajul 2, eram la geam cu banca. Dacă m-aș arunca acum de pe geam? Oare aș muri, că îmi e rușine.

Măi și nu m-am aruncat pentru că a trecut la altcineva. Era să o fac. Poate că mă schilodeam, poate că muream, nu știu ce se întâmpla. Eram un copil atât de curat și m-am simțit așa de prost la vârsta aia să mi se spună așa ceva, încât eram în stare să mă și omor. Ăla a fost începutul. Nu mai spun că de mică mă obseda că o să murim, dar nu să mă omor eu.”, a povestit Rodica Popescu Bitănescu în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” la Kanal D.

Și-a dedicat întreaga viață scenei

Rodica Popescu Bitănescu este o actriță de comedie, cunoscută în special pentru rolurile pe care le-a interpretat pe scena Teatrului „Ion Luca Caragiale” din București. Rodica Popescu Bitănescu s-a născut pe data de 5 august 1938 în Răsuceni, județul Iflov.

Actrița Rodica Popescu Bitănescu a absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București în anul 1960, la clasa profesorului A. Pop Marțian, iar în anul 1975 și-a început cariera în domeniul teatrului și al cinematografiei. Este una dintre cele mai iubite actrițe din România, a reușit să provoce adevărate crize de râs celor care i-au urmărit spectacolele și pune de fiecare dată un zâmbet pe fața celor care o aud râzând, râsul ei fiind unul inconfundabil.

La 82 de ani, Rodica Popescu Bitănescu este foarte activă în industria teatrului, aceasta dedicându-și întreaga viață scenei.