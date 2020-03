Berecleanu este de părere că e de înțeles ca firmele sau persoanele care au putere financiară să doneze, dar în tăcere.

„Tot citesc de cel putin o luna tot ce e legat de coronavirus si reactia altor tari raportata la aceasta pandemie. Avem prieteni peste tot in lume, atat eu cat si sotul meu. In plus, indirect, prin grupurile de specialisti pe chirurgie plastica, aflu diverse informatii medicale si studii pe aceasta tema.

Am discutat si cu varul meu, dr Catalin Badiu, chirurg cardiovascular, intors in Romania de multi ani, avand o bogata experienta profesionala in Germania. Stiu cum merg acolo lucrurile, stiu care este sistemul medical. Noi suntem inca departe, desi medicii romani fac peste puteri ce pot.

Informatii primesc de pretutindeni, de pe toate continentele, de la prieteni, ca multi dintre voi. Oamenii sunt napastuiti, sunt neputinciosi, multi isi duc existenta de la o luna la alta si chiar de la o zi la alta. Situatia este dramatica peste tot. Si totusi, nicaieri in aceasta lume, nu s-a facut un teledon. Oare, de ce? Sigur ca nu iti baga nimeni cu forta mana in buzunar, dar acum e sfasietor sa ceri de la un popor care NU ARE DE UNDE! Un popor care S-A SACRIFICAT DESTUL! De peste 80 de ani!

S-au sacrificat parintii si bunicii nostri, acum se sacrifica aceste generatii. E de inteles ca firmele sa doneze, dar IN TACERE! Sau persoanele care au putere financiara. Avem prieteni care au facut deja asta, avem oameni din familie care au stiut drumul atunci cand au avut de facut o donatie! De ce trebuie expunere pentru asa ceva? Sper ca tot ajutorul sa fie REAL pentru cei care au nevoie si sper ca medicii aflati in prima linie sa-l primeasca! Vreau sa stiti un singur lucru.

