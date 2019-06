ANM avertizează! Caniculă şi furtuni violente săptămâna viitoare

Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări în prima parte a intervalului în regiunile estice și sud-estice, dar numai cu totul izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zona de munte, îndeosebi pe creste, iar în primele ore și în nord-estul teritoriului. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 18 grade.





PROGNOZA METEO DUMINICA Vremea se va încălzi față de ziua precedentă, iar valorile termice se vor situa în general în jurul mediilor multianuale. Cerul va fi variabil în regiunile estice și sud-estice și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare la munte, în special pe creste, iar pe parcursul zilei pe arii restrânse și în estul teritoriului. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade pe litoral și 32 de grade in Campia de vest dar si in vestul, sud-estul Olteniei, iar cele minime între 12 și 21 de grade, ușor mai coborâte în estul Transilvaniei, până spre 8 grade.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil după-amiaza și mai mult senin în rest. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar minimA va fi de 15...17 grade.

PROGNOZA METEO LUNI Vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării, local caniculară în zonele de câmpie și de podiș, cu disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă, iar pe parcursul zilei și pe litoral. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 28..29 de grade pe litoral și 36 de grade in sudul Banatul, in suv-vestul Banatului dar si in zonele central-sudice ale Moldovei, iar cele minime se vor încadra între 9 și 24 de grade.

PROGNOZA METEO BUCUREŞTI Vremea va deveni călduroasă, caniculară în orele amiezii, cu disconfort termic accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34...35 de grade, iar cea minimă de 18...20 de grade.

PROGNOZA METEO MARTI Vremea se va menține călduroasă, caniculară în orele amiezii mai ales în zonele de câmpie și de podiș, unde și disconfortul termic va fi accentuat. În jumătatea de nord a țării, în special după-amiaza și seara, cerul va avea înnorări temporar accentuate și local se vor semnala intensificări ale vântului, vijelii, averse și descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare punctiform cantitățile de apă vor fi mai însemnate și vor fi condiții de grindină. În restul teritoriului cerul va fi variabil, iar astfel de fenomene se vor semnala doar izolat, cu o probabilitate mai ridicată spre seară și noaptea.

Temperaturile maxime se vor încadra, în general, între 29 de grade pe litoral și 37 de grade in Oltenia, in Muntenia, in vestul Dobrogei si in zonele central-sudice ale Moldovei, iar cele minime vor fi cuprinse între 11 și 23 de grade.

