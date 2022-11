ANM a emis o avertizare de cod galben. Este ceață în 17 județe din țară

Ce zone se află sunt atenționare de cod galben

Administraţia Naţională de Meteorologie ( ANM ) a emis joi dimineaţa, 24 noiembrie, mai multe atenţionări nowcasting de Cod galben de ceaţă densă şi vizibilitate redusă. De această atenționare meteo sunt vizate 17 județe din țară, inclusiv București ul.Astfel, până la ora 10.00, în Brăila, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman și zona joasă a județelor Argeş, Prahova, Buzău și Dâmboviţa se va semnala, local, ceaţă. În plus, vizibilitatea va fi redusă sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Meteorologii au mai transmis că, până la ora 9:00, ceaţa va persista şi în zona depresionară a județului Covasna.

Sub alertăn cod galben sunt și următoarele zone:

Județul Botoşani: Hudești, Coțușca, Rădăuți-Prut, Avrămeni, Manoleasa, Păltiniș, Prăjeni, Darabani, Viișoara, Mitoc, Adășeni

Județul Neamţ: zona joasă

Județul Vrancea: zona joasă

Județul Iaşi: Iași, Pașcani, Târgu Frumos, Hârlău, Belcești, Deleni, Podu Iloaiei, Ciurea, Cotnari, Țibănești, Scobinți, Lespezi, Hălăucești, Tătăruși, Miroslava, Lețcani, Țibana, Ruginoasa, Stolniceni-Prăjescu, Valea Seacă, Popricani, Voinești, Șipote, Erbiceni, Miroslovești, Moțca, Vânători, Bălțați, Ceplenița, Vlădeni, Dumești, Strunga, Ion Neculce, Mironeasa, Sinești, Valea Lupului, Todirești, Mogoșești, Focuri, Cristești, Butea, Mogoșești-Siret, Sirețel, Popești, Lungani, Oțeleni, Mircești, Brăești, Țigănăși, Rediu, Gropnița, Plugari, Horlești, Tansa, Coarnele Caprei, Bârnova, Alexandru I. Cuza, Grajduri, Movileni, Balș, Șcheia, Heleșteni, Aroneanu, Hărmănești, Românești, Fântânele, Costești, Mădârjac, Cucuteni;

Județul Braşov: zona depresionară și zona joasă

Județul Harghita: zona depresionară.

Circulația nu a fost restricționată

În ciuda condițiilor meteo, nu au fost semnalate drumuri naţionale sau autostrăzi care să fie oprite sau restricționate. De asemenea, pe DN76C ninge ușor și se circulă în condiții de iarnă. Este vorba de tronsonul Novaci-Rânca, județul Gorj. Nici aici nu au fost impuse restricții de circulație.

A fost semnalată ceață, iar vizibilitatea este sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, pe șosele din județele Brașov, Covasna și Harghita, precum și în zona Capitalei și județul Ilfov. Pe autostrăzile A1 București- Pitești și A3 București-Ploiești se circulă în condiții de ceață. Vizibilitatea este sub 100 de metri în aceste zone. În ceea ce privește autostrăzile A2 București-Constanța și A4 Ovidiu-Agigea, circulația se desfășoară pe un carosabil uscat, fără precipitații. De asemenea, vizibilitate este bună și nu a fost înregistrat trafic, informează Poliția Română.