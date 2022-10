Anglia. Boris Johnson se retrage din cursă. Rishi Sunak, englez cu origine indiană, poate ajunge în Downing Street

Boris Johnson s-a retras duminică seară din cursa pentru a-i succeda lui Liz Truss în funcția de prim-ministru al Marii Britanii, punând capăt unei încercări de a reveni în prim-plan. Este ultima tentativă de a recupera postul pe care l-a pierdut în urmă cu trei luni, în urma unei demisii, pe fondul unei cascade de scandaluri. Rivalul său, Rishi Sunak, se află într-o poziție dominantă pentru a fi următorul lider al Marii Britanii.

Rezultatul competiției nu va fi cunoscut decât cel mai devreme luni după-amiază și mai există încă loc pentru noi răsturnări de situație. Boris Johnson nu l-a susținut pe Rishi Sunak, iar un alt candidat ambițios, Penny Mordaunt, rămâne în cursă. Dar retragerea lui Johnson înlătură o mare parte din suspansul unei curse care se anunța a fi o bătălie dură între fostul prim-ministru și fostul său cancelar.

Boris Johnson a declarat că a crezut că are cale deschisă spre victorie, chiar dacă BBC a estimat că a are asigurat sprijinul public a doar 57 de parlamentari conservatori. Era cu mult sub pragul de 100 necesar pentru a fi înscris pe buletinul de vot, deși el a susținut că avea 102 voturi. Oricum, el a spus într-o declarație: „Am ajuns din păcate la concluzia că (participartea la cursă – n.n.) pur și simplu nu ar fi cel mai bun lucru de făcut”.

Boris Jonson nu a reușit să unifice partidul

Boris Johnson, în vârstă de 58 de ani, a declarat că nu crede că ar putea guverna eficient fără un Partid Conservator unificat în Parlament. În ciuda eforturilor de a lua legătura cu domnul Rishi Sunak și cu doamna Penny Mordaunt pentru a crea o singură echipă, „din păcate nu am reușit să găsesc o modalitate de a face acest lucru”, a spus Boris Johnson, citat de New York Times.

Pentru Rishi Sunak, fiul de 42 de ani al unor imigranți indieni, evenimentele amețitoare au părut să încununeze o răsturnare remarcabilă a norocului său. În septembrie, el a pierdut candidatura la conducerea partidului în fața lui Lizz Truss într-un vot al membrilor partidului, în ciuda faptului că a obținut cele mai multe voturi din partea parlamentarilor conservatori. Acum, el se află în pragul de a deveni primul prim-ministru de origine indiană din istoria Marii Britanii.

Rishi Sunak are sprijinul tuturor taberelor

Rishi Sunak, care și-a declarat oficial candidatura duminică, cu promisiunea de a „repara economia britanică”, adunase cel puțin 155 de voturi până duminică, potrivit unei numărători efectuate de BBC, mai mult decât dublul voturilor promise lui Johnson.

Dincolo de avantajul numeric, Sunak a obținut mai multe susțineri din partea unor persoane din flancul drept al Partidului Conservator. Duminică dimineață, Steve Baker, un deputat care reprezintă un grup influent de eurosceptici în Parlament, a anunțat că îl va susține. „Boris Johnson ar fi un dezastru garantat”, a declarat Baker pentru Sky News. „Nu putem permite ca acest lucru să se întâmple”.

Mai târziu în cursul zilei, Suella Braverman, o persoană care se opune cu fermitate imigrației și care a ocupat pentru scurt timp funcția de ministru de interne sub conducerea lui Lizz Truss, i-a acordat sprijinul lui Sunak, la fel ca și Kemi Badenoch, secretarul pentru comerț internațional și o stea în ascensiune în partid.