Printre acestea ar fi și doi militari, motiv pentru care ancheta este coordonată de Parchetul Militar București.

„La data de 29 iunie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, poliţişti din cadrul inspectoratelor de poliţie judeţene Giurgiu, Călăraşi, Prahova, Ialomiţa, Bacău, Satu Mare, Bucureşti şi Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu pun in executare 41 de mandate de percheziţie la domiciliile unor persoane bănuite de producerea, depozitarea şi comercializarea de tutun prelucrat de fumat. Activităţile se derulează în cadrul unui dosar penal instrumentat sub coordonarea Parchetului Militar Bucureşti”, a anunțat Poliţia Română.

Din datele şi probele administrate în cauză, au rezultat indicii că o parte dintre persoanele bănuite ar fi constituit un grup infracţional specializat în prelucrarea tutunului brut în tutun de fumat, obţinut prin fierbere, adăugare de arome şi mărunţire. La grup ar fi aderat alte persoane care aveau atribuţii de promovare online, primirea comenzilor telefonic şi vânzare.

Tutunul ambalat sub diferite mărci cunoscute era comercializat prin reţele de curierat, încasând contravaloarea ramburs. În rețea ar fi implicați doi militari, unul din Ialomița și celălalt din Bacău. Aceștia sunt bănuiți că ar fi comandat tutun vrac din Bulgaria, pe care îl tocau și îl vindeau pe net, potrivit Digi 24. Activitatea rețelei ar fi fost coordonată de o familie din Călărași.