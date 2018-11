Nume BOMBĂ pronunțat în scandalul de la Realitatea. Cine a ORCHESTRAT, de fapt, IUREȘUL ANULUI din MEDIA

Patronul Realitatea Tv, Cozmin Gușă, a lansat joi seară, o ipoteză bombă în sandalul izbucnit în interiorul postului, în cadrul emisiunii care ar fi trebuit să fie moderată de Rareș Bogdan și la care a fost invitat și jurnalistul Dan Andronic.





Cozmin Gușă a transmis un mesaj prin care prezintă poziția sa oficială în acest conflict, acuzând că în spatele acestui conflict s-ar afla Florian Coldea.

„Singurul lucru interesant și folositor din telenovela Rareș Bogdan este că, analizând poziționarea publică a unor invitați de la Realitatea TV l-am identificat pe generalul Florian Coldea în spatele acestei operațiuni. Nu-i mare surpriză, dar e utilă. Vom renunța la colaborarea cu „trompetele” lui Coldea. Este ceva benefic pentru dezbaterea publică din România, în mod sigur”, este mesajul pe care Gușă l-a transmis joi seară la Realitatea Tv.

Dan Andronic a comentat, joi seară, la Realitatea TV, conflictul dintre patronul postului de televiziune și realizatorul emisiunii „Jocuri de Putere”, Rareș Bogdan, precizând că cei doi vor avea o întâlnire joi seară, în care vor discuta pe marginea subiectului.

„Spiritul lui Rareș Bogdan sigur domnește în acest studio, intrucat monologul a ramas”, a spus Dan Andronic, făcând referire la prezentarea lui Claudiu Popa din deschiderea emisiunii, pe care trebuia s-o modereze Rareș Bogdan.

„Conflictul a escaladat intr-un mod copilaresc. Eu ii cunosc demult pe Gusa si Bogdan. Am avut relatii si mai bune si mai rele, dar in general am comunicat... Cert este ca in seara asta vor avea loc discutii intre Rares si Cosmin, undeva in Bucuresti. Sper sa se lamureasca...E foarte mult orgoliu la mijloc”, a mai spus Andronic.

Directorul Realitatea TV SPARGE TĂCEREA! De ce a fost SCOS de pe POST Rareș BOGDAN

Directorul Realitatea TV, Edward Pastia, a explicat pentru DC News de ce ar fi normal ca Rareș Bogdan să își ceară scuze față de acționariat și față de el.

Edward Pastia explică că nu este normal să terfelești un coleg în direct. El mai subliniază că să îți ceri scuze nu este un gest înjositor: "Am pățit asta de nenumărate ori. Cred că nu strică niște scuze. Nu știu ce poate fi folositor în toată afacerea asta. Sau cui îi folosește. Colegii mei, conducerea, și-au exprimat punctul de vedere. Toată lumea are nevoie de Rareș Bogdan.

Și el poate are nevoie de noi, nu știu ce gândește și cum gândește. Nu poți șterge cu buretele ani de muncă. E greu să faci asta. Dar fiecare decide pentru el", mai spune Pastia.

