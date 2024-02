Monden Premieră la Asia Express. Andrei Ursu și iubitul, primul cuplu de bărbați care intră în competiție







Andrei Ursu și Vlad Condurache se numără printre concurenții care fac parte din distribuția noului sezon al emisiunii Asia Express. Odată cu această decizie, cei doi marchează o premieră în parcursul competiției.

Andrei Ursu, cunoscut după numele de scenă WRS, va intra în concurs alături de iubit. Aceștia vor alcătui una dintre nouă echipe care urmează să plece în aventura inedită. Fostul reprezentant al României la Eurovision s-a arătat extrem de încântat de această oportunitate, mai ales că îl va avea alături pe partenerul lui de viață.

Andrei Ursu și iubitul intră în competiție

Artistul a recunoscut că a acceptat să participe la acest concurs, nu doar pentru experiență, ci și pentru a câștiga marele premiu.

„Îmi stă foarte bine cu câteva sute de mii de euro în plus în buzunar și n-aș vrea să plătesc clauze din contracte, să vorbesc mai devreme despre niște chestii pe care n-ar trebui să le vorbesc. Eu ardeam să vorbesc despre acest subiect, acum mă bucur super mult că pot să fac asta și în fața camerelor.”, a precizat acesta.

Premieră în competiție

Odată cu participarea lor, cei doi marchează o premieră la Asia Express, fiind primul cuplu gay asumat care acceptă să plece în aventură. Cu toate că se declară încântat de această oportunitate, fostul reprezentant al României la Eurovision nu abandona nici proiectele muzicale.

„ Mă și axez pe muzică, am avut două săptămâni cu întâlniri, să lăsăm acasă. Plecăm, sperăm noi că pentru două luni, atât ține maxim. Trebuie să las pentru acasă piese, lansări, totul pregătit.”, a adăugat acesta.

Andrei Ursu și iubitul lui, deciși să câștige marele premiu

Artistul este decis să ajungă până la finalul competiției, mizând pe relația pe care o are cu partenerul său. Mai mult, WRS este convins că atât el, cât și iubitul lui, au atuurile necesare pentru a face față situațiilor tensionate.

„Atuul nostru este că suntem foarte calmi unul cu altul. Am zis că dacă ies nervii discutăm, nu o să am paravan și nici el. Am zis că noi vrem să mergem acolo să facem o figură foarte bună și să câștigăm. Nu neapărat să ne gândim la imaginea noastră, să cosmetizăm. Ne înțelegem foarte bine și în situațiile de criză, ne ocolim, ne nu știu ce. Nu știu ce o să ne aștepte acolo, probabil o să ne și certăm. ”, a spus el.

Fostul reprezentant al României la Eurovision susține că echipa lui Adi Nartea este cea de care s-ar teme în concurs.