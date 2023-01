Andrei Niculae, 22 de ani, este cel mai tânăr subsecretar de stat din România. Foto

Andrei Niculae, 22 de ani, este cel mai tânăr subsecretar de stat din România. Tot printr-o decizie a premierului, Geea-Rossana Balazsy-Titieni, consilier în cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa-Năsăud, exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, pentru o perioadă de şase luni.

Andrei Niculae este vicepreședintele Tineretului Național Liberal

„Decizia mă onorează și mă motivează. Lucrez la ADR de peste 1 an de zile, am „skin in the game” și îmi voi folosi toată energia pentru accelerarea drumului către viitor. Cum am spus-o de fiecare dată, transformarea digitală trebuie să devină Planul de Țară al României. Digitalizarea reprezintă o oportunitate națională unică pentru dezvoltare și progres.”, a declarat Andrei Niculae.

Decizia a fost publicată tot vineri în Monitorul Oficial.

Prin decizie similară, Rodica-Maria Picu, director al Direcţiei programe de formare specializată în cadrul Institutului Naţional de Administraţie, exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Agenţiei Naţionale Anti-Doping pentru o perioadă de şase luni.

Complexul Educational Laude-Reut, mândru de Andrei Niculae

„Noi le-am dat aripi, ei cuceresc lumea! Cu acest motto încheiem anul 2022 , un an plin de bucurii ce ne-au fost oferite de către actualii și foștii elevi ai Complexul Educational Laude-Reut și cu încă o supriză plăcută, de această dată venită din partea absolventului nostru Andrei Niculae.

Andrei a fost numit în funcţia de vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatea pentru Digitalizarea României, printr-o decizie a prim-ministrului Nicolae Ciucă, publicată vineri în Monitorul Oficial.

Andrei Niculae a devenit astfel, la doar 22 de ani, cel mai tânăr demnitar care ocupă o funcție de importanţă majoră pentru viitorul României. Felicitări, Andrei! Ai reușit să îți împlinești marele vis și să devii un exemplu de urmat pentru viitorii noștri absolvenți”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul oficial al Complexului Educational Laude-Reut.

„𝑴𝒖𝒍𝒕̦𝒖𝒎𝒆𝒔𝒄 𝒅𝒊𝒏 𝒔𝒖𝒇𝒍𝒆𝒕, 𝒅𝒓𝒂𝒈𝒂 𝑻𝒐𝒗𝒂, 𝒄𝒂 𝒂𝒕̦𝒊 𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊𝒃𝒖𝒊𝒕 𝒂𝒕𝒂̂𝒕 𝒅𝒆 𝒎𝒖𝒍𝒕 𝒍𝒂 𝒄𝒆 𝒂𝒎 𝒅𝒆𝒗𝒆𝒏𝒊𝒕 𝒂𝒔𝒕𝒂̆𝒛𝒊! 𝑵𝒖 𝒂ș 𝒇𝒊 𝒑𝒖𝒕𝒖𝒕 𝒏𝒊𝒎𝒊𝒄 𝒇𝒂̆𝒓𝒂̆ 𝒕𝒐𝒂𝒕𝒂̆ 𝒄𝒂𝒍𝒅𝒖𝒓𝒂, 𝒅𝒓𝒂𝒈𝒐𝒔𝒕𝒆𝒂 𝒔̦𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒎𝒖𝒍 𝒅𝒊𝒏 𝑳𝒂𝒖𝒅𝒆𝒓- “𝒂𝒄𝒂𝒔𝒂”, a răspuns Andrei Niculae celor de la Complexul Educational Laude-Reut.