Andreea Esca și-a pierdut hainele în râu. Cum a reușit să ajungă „noaptea acasă, în chiloți și în maieu”…

Andreea Esca este una din cele mai apreciate femei din România. Prezentatoarea a povestit fanilor, în emisiunea lui Catalin Măruță o întâmplare foarte hazlie din viața ei.

Vedeta a povestit momente „sălbatice” din tinerețe

Jurnalista de la Pro TV a mărturisit că nu a fost un copil foarte cuminte. Aceasta a copilărit în satul Porumbacu de Sus din judeţul Sibiu unde a primit o bătaie zdravănă de la părinți după ce a făcut năzbâtii.

O baie în râul Olt a la sat-o pe divă în lenjeria intimă

Prezentatoare a plecat cu doi veri, veniți în vizită din Germania, să facă o baie în răul Olt, dar această plimbare s-a transformat într-o călătorie cu peripeții.

„Aveam doi veri mai mari decât mine care veniseră din Germania în vacanță și am plecat toți să facem baie în Olt. La un moment dat, nu știu, era foarte lat, învolburat, noi voiam să trecem pe acolo și n-am știut cum să facem. Eu m-am gândit, nu știu de ce, că oricum, dacă trec, ar trebui să nu-mi stric adidașîi. Atunci aveai o pereche de adidași, dacă îi aveai, o viață! Era ceva extraordinar. Am zis, că să-mi salvez adidașîi, eram mică, să-i scot, mi-am scos și treningul și nu știu ce mai aveam și le-am aruncat de partea cealaltă a râului, că să le recuperez după. Bineînțeles că nu am avut forță să arunc pe partea cealaltă a râului și s-au dus toate în apă. Noi ne-am pierdut și am ajuns noaptea acasă, în chiloți și în maieu, fără adidași și fără trening și fără nimic. Taică-miu, săracul, intrase în panică pentru că se făcuse foarte târziu și nu știa unde plecaserăm. Țîn minte că wow, a fost un scandal foarte mare. Ne-au rupt urechile, a fost ceva, ceva rău”, a povestit Andreea Esca, preluată de unica.ro.

Cine este Andreea Esca?

Andreea este una din cele mai longevive prezentatoare de la PRO TV, dar și realizatoarea emisiunii La Radio, de la Europa FM. Jurnalista și-a început cariera în 1995 printr-un salut rămas celebru, „Bună seara România, Bună seara București, Pro TV te salută”. Aceasta este membra a fundației „Renașterea”.

Vedeta a avut parte de o mulțime de premii:

-Premiul pentru cel mai bun prezentator de știri” (2001, 2002, 2003)

-Premiul „Femeia Anului 2003” organizat de revista Avantaje (2003)

-Premiul CNA (2002) „Cel mai iubit om de televiziune” (2003)

-„Premiul de excelență” al TV Mania (2008)

Cine sunt părinț ii jurnalistei?

Andreea Esca s-a născut pe data de 29 august 1972 în București, iar părinții ei sunt Dumitru și Lucia Esca. Tatăl vedetei și-a dorit că aceasta să meargă la facultatea ASE, dar ea și-a urmat pasiunea.

„Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE». Și s-a dus! S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat. Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de Jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secțîi pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o„, a afirmat Dumitru Esca.