Un scandal uriaș a avut loc duminică dimineața în parcarea unui club de fițe din Mamaia. Mai multe persoane l-au atacat pe Jador, care era însoțit de Mario Fresh, un cameraman și un cuplu de prieteni. Prezentă a fost și Alexia Eram, fața Andreei Esca, vedetă Pro TV.

Se pare că disputa a izbucnit după ce mai multe fete i-au cerut lui Jador să se pozeze cu el, dar manelistul a refuzat pentru că era obosit. În urma bătăii care a fost declanșată în parcare, manelistul s-ar fi ales cu maxilarul rupt și cu o contuzie la spate. Agresorii au vrut să facă uz și de săbii, dar au renunțat în momentul în care fata Andreei Esca a început să țipe după ajutor.

Jador a explicat ce s-a întâmplat după ce a ieșit din club și care este starea sa fizică și a lui Mario. „Eu și Mario suntem bine amândoi. S-a întâmplat din senin, oameni nebuni. Ajungi la mare să te distrezi și dai de așa ceva. E trist că oamenii sunt atât de răi în ziua de azi. Noi nu am deranjat pe nimeni. Suntem oameni ca toți ceilalți, avem viața noastră și ne distrăm si noi cum fac tinerii de vârsta noastră. Suntem bine, mulțumim lui Dumnezeu”, a spus manelistul pentru cancan.ro.

Polițiștii efectuează cercetări sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, pentru a stabili cine sunt agresorii care au declanșat scandalul la clubul din Mamaia.

Jador este un cântăreț cunoscut în mediul on-line, dar în ultima vreme a fost detronat în popularitate de „Vulpița”. „Când am văzut că Vulpița este pe locul 1 și piesa mea nu mai e pe 1, nu mi-a venit să cred pentru că nu am înțeles de ce oamenii dau click pe ea. Pentru că fata nu are talent în domeniul muzical. Dar apreciez, pentru că, dincolo de tot ce este Vulpița, apreciez faptul că muncește, pentru că nu este ușor să stai acolo în platou și să faci ce zic unii oameni. Într-un fel, apreciez și munca ei, chiar dacă ea nu conștientizează multe lucruri. Eu știu că, de fapt, și ea muncește”, spunea Jador pentru Cancan.