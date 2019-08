Artista a afirmat recent că va face foarte curând un anunţ despre viaţa ei privată.

„Vreau să se știe că nu am divorțat încă! Atâta vă spun acum! În curând o sa ies și o să aflați tot. Dar nu acum. Am văzut și eu ce s-a tot scris și m-am minunat. Veți afla bomba în curând”, a spus Andreea Antonescu.

Cel mai controversat episod al vieții Andreei Antonescu a fost acela când a fost convinsă să pozeze goală în revista Playboy.

„Sunt asumată! Îmi asum până și acel episod. Negocierile au început cu tata. Îmi amintesc că se bătuse palma pentru o anumită sumă de bani cu care nu eram de acord, dar condiția fusese să nu apar complet în costumul Evei, doar în partea care era cel mai cerută de public, bineînțeles, nu ochii… dar, nu a fost să fie atunci.

Practic, pozatul meu în Playboy a fost o întâmplare. Pe vremea aceea eram prietenă foarte bună cu Capatos, care se mutase la revista Playboy. Și mi-a zis hai mă Antoneasco, dă și tu o sumă, oricât ar fi, să mă duc să le spun. Și am zis OK, dacă cea mai bine plătită a fost Loredana, care e Loredana… am zis ce ar fi să cer eu o sumă mai mare ca să fiu sigură că nu pozez. Atât eu, cât și fostul meu prieten. N-am negociat absolut nimic, noi am aruncat suma asta de bani”, a spus vedeta.

Despre banii câştigaţi în urma fotografiilor, adică, 30.000 de euro, Andreea a spus că nu a făcut mare lucru.

„Nu am mai avut ce să fac și am mers mai departe. Eu, la 1,57 m si 40 kg, am rămas cea mai bine plătită vedetă Playboy. Cu banii n-am făcut nimic, întotdeauna am fost genul de persoană care și-a dorit o familie. Am investit în ceea ce numeam eu pe atunci familie. Dar n-a fost să fie, asta e, cu toții avem eșecuri. Probabil că m-au ajuns blestemele fratelui meu“, a mai spus vedeta.

