Actorul dintr-un serial care face furori pe Netflix a murit. Suferea de o boală gravă

Andre Braugher, actorul care a câștigat un Emmy pentru „Homicide: Viața pe stradă” și pentru serialul „Brooklyn Nine-Nine”, a murit la vârsta de 61 de ani, luni, din cauza unei boli rare. El și-a făcut debutul în filmul „Glory” din 1989.

Andre Braugher a câștigat numeroase premii

El a jucat și rolul marelui jucător de baseball Jackie Robinson în filmul TV „The Court-Martial of Jackie Robinson”. Apoi, a obține rolul principal în „Homicide”, o adaptare a cărții lui David Simon despre detectivii din Baltimore și a câștigat un premiu Emmy pentru serialul NBC în rolul detectivului Frank Pembleton.

La scurt timp, Braugher a fost coproducător în thrillerul „Primal Fear”, „Get on the Bus” al regizorului Spike Lee și în thrillerul SF „Frequency”. Apoi, el a jucat în propriul său serial, „Gideon’s Crossing”, rolul unui strălucit oncolog care instruiește tineri medici. Braugher a obținut un al doilea Emmy în 2006 pentru miniseria FX „Thief”, acumulând 11 nominalizări în total.

S-a făcut remarcat în multe seriale

Ulterior, a petrecut trei sezoane alături de Ray Romano într-un alt serial, „Men of a Certain Age”, înainte de a reveni în rolul unui alt polițist, căpitanul Ray Holt, în serialul de comedie „Brooklyn Nine-Nine”, de Andy Samberg, care a rulat timp de opt sezoane. Braugher a primit nominalizări la premiile Emmy pentru ambele seriale.

Andre Braugher, un exemplu de viață

Actorul Terry Crews, colegul lui Braugher din „Brooklyn Nine-Nine”, a declarat că este onorat că l-a cunoscut pe Braugher și că a învățat foarte multe de la el. Acesta a mai spus că actorul i-a arătat cum trebuie să își trăiască cu adevărat viața.

„Nu-mi vine să cred că ai plecat atât de repede. Sunt onorat că te-am cunoscut, am râs cu tine, am lucrat cu tine și am împărțit 8 ani glorioși urmărindu-ți talentul de neînlocuit. Asta doare. Ne-ai părăsit prea devreme”, a scris Crews. „M-ai învățat atât de multe. Voi fi veșnic recunoscător pentru experiența de a te cunoaște. Îți mulțumesc pentru înțelepciunea ta, pentru sfaturile tale, pentru bunătatea și prietenia ta. Cele mai profunde condoleanțe soției și familiei tale în aceste momente dificile. Mi-ai arătat cum arată o viață bine trăită.”, potrivit CNN.