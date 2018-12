Andra, întâmplare emoționantă. Artista a povestit totul

În ultimul timp, au apărut mai multe zvonuri despre o a treia sarcină a Andrei. Ea a transmis un mesaj prin care împărtășit evenimentul care le-a adus bucurie.





Andra și familia ei au luat parte la un eveniment special, fetița ei, Eva, luând parte la prima serbare la grădiniță. Toată lumea a fost prezentă și s-au fotografiat.

„Un fulg de nea a apărut în viaţa noastră şi acum a avut prima serbare. Te iubim, Eva Maria!”, a transmis artista.

Ea a vorbit și despre cum se vedeau Sărbătorile în perioada copilăriei.

„Plângeam când auzeam colindele alea din Ardeal la uşă. Ştii, la noi e tradiţia cu colindatul, ăsta este farmecul Crăciunului, cel puţin în zona noastră. Toţi îl făceam, în familie şi suntem mulţi că suntem patru copii, dar vezi.. cu timpul am început să avem fiecare carieră, munci, tot felul de deplasări şi nu am mai fost împreună aşa de mult, cum eram în copilărie, dar e clar, copilăria mea a fost una foarte frumoasă, una în care am învăţat foarte multe lucruri pe care vreau acum să le transmit copiilor mei”, a declarat Andra, scrie cancan.ro.

