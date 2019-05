S-a rupt lanțul de iubire cu Reghe? Anamaria Prodan vorbește despre despărțire. „Noi nu am mai...”

Anamaria Prodan și Reghe formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc.. Cei doi au tot ce și-ar putea dori cineva: cariere frumoase, o familie mare, superbă și armonie.





Cu toate acestea, ca orice alt cuplu, și aceștia se confruntă cu diverse probleme.

Faptul că Anamaria și Reghe nu au mai apărut împreună, de multă vreme, în România, soțul fiind prins” cu meseria de antrenor pe alte meleaguri, a lăsat loc de interpretări. Firește că există zvonuri care transmit că relația dintre Anamaria Prodan și soțul său nu mai este una perfectă, dar impresara a ținut să pună punctul pe „i”. Mai mult, concluzia ei a fost tranșantă.

„E adevărat că noi nu am mai apărut de multă vreme împreună, în România, și de aici, poate și bârfele despre o despărțire. Însă, suntem la fel de apropiați. Soțul meu antrenează în Dubai si îi este greu să vină în țara. Eu, în schimb, mă duc des la el și, în curând, vom pleca în America, în vacanță. În concluzie, suntem fericiți și nu ne pasă de gura lumii. Știți vorba aia… câinii lătra, caravana trece”.

Reamintim că recent, la un eveniment, Anamaria Prodan a reușit să atragă atenția tuturor datorită vestimentației sale și corpului de invidiat. Întrebată cum reușește să își mețină silueta, Anamaria Prodan Reghecampf a declarat: „Eu dacă îmi doresc ceva nu-mi stă nimic în cale! Este o dietă prin care toţi sportivii mari ai lumii slăbesc. Nu am mai mâncat solid absolut nimic, doar sucuri. Nu e dificil, pentru că organismul de aia are nevoie. De vitamine. S-a curăţat tenul, am slăbit frumos. Am băut sucuri de spanac amestecat cu kale, cu ginger, cu portocale cu sucuri naturale. Aveam doi litri de suc, în ultima perioadă nici nu mai puteam să-l beau pe tot. Poate beam un litru pe zi. Şi apă, foarte multă apă. Aveam non-stop sucul în mână. Dacă mă opream undeva, îl puneam la frigider”.

Curs VALUTAR, 24 mai! Ce SURPRIZA! Nimeni nu se astepta la asta! Ce s-a intamplat, chiar inainte de weekend

Pagina 1 din 1