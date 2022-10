Anamaria Prodan, după vizita celor de la Protecţia Copilului: „Bebe a înţeles. Noi avem discuţii şi îl iertăm pe tatăl lui, ne rugăm să îi fie bine”

Astăzi, Ionela Prodan ar fi trebuit să împlinească 75 de ani, iar impresara a organizat un parastas- festival în memoria mamei sale. Cu toate astea, Anamaria Prodan nu s-a putut ocupa în totalitate de această zi din cauza vizitei celor de la Protecția Copilului.

Cei de la Protecţia Copilului s-au autosesizat în urma scandalului care a avut loc în plină stradă între Anamaria Prodan şi Laurenţiu Reghecampf. Impresara a precizat că este normal ca ei să vină și să respecte procedurile. Ea mai declarat că Bebeto nu a fost acasă și că totul a decurs bine.

Întrebată de fostul partener, Anamaria Prodan a anunțat că l-a iertat pe Reghecampf și că poate să își vadă fiul, dacă dorește.

Anamaria Prodan, vizitată de Protecția Copilului

„Noi am fost o familie model şi aşa trebuie să rămânem, cu micile scăpări şi micile probleme pe care le are oricine. Suntem bine, şi eu, şi Bebe, şi toată familia. În legătură cu acel comunicat emis de Protecţia Copilului, sunt doar nişte proceduri pe care trebuie să le facă, aşa este normal, se autosesizează din oficiu, dar este ok. Copilul nu a văzut, nu a fost acasă, încercăm să le închidem şi poate, de această dată, avocaţii vor reuşi.

Bebe a înţeles, vine dintr-o familie puternică, expusă, aşa s-a născut, nu ştie cum este altfel, cum nici eu n-am ştiut cum este altfel. Întotdeauna noi avem discuţii şi îl iertăm pe tatăl lui, ne rugăm să îi fie bine. Când el va simţi că vrea să-l vadă, cu siguranţă o va face, eu nu o să forţez absolut deloc”, a declarat Anamaria Prodan la România TV.

Anamaria Prodan a întâmpinat probleme și la parastasul mamei sale. Aceasta a izbucnit în lacrimi și a mărturisit că o visează pe Ionela Prodan foarte des. „O visez mereu, e în subconștient și când te gândești mereu și ai greutăți e normal să-i visezi pe oamenii pe care îi iubești. Ultima dată mi-a spus că o să treacă toate și să zâmbesc”, a mai dezvăluit impresara.