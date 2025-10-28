HAI România!

Ana Beclea, Glon PR „Lidl reușește să transforme ambiția în rezultate”

Anul trecut a fost unul de creștere solidă pentru Lidl Discount, care a realizat o cifră de afaceri consolidată de peste 24,6 miliarde de lei net, mai mare cu 9% față de 2023. Compania a realizat în 2024 investiții de 160 de milioane de euro, care au reprezentat aproape 3% din totalul investițiilor străine directe din România.

Lidl mizează pentru următorii ani pe o strategie de creștere sustenabilă și pe investiții în oameni, planurile prevăd deschiderea 200 de magazine noi până în 2030. Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru leadership și performanță economică” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.

Gruia Stoica, Grup Grampet, la Gala Capital „Trenul LEON este o demonstrație de forță”
Daniela Covăcescu, Allianz Țiriac Asigurări, la Gala Capital „Am ajuns la 1,6 milioane de clienț
Mădălina Constantin, Omniasig „Creșterea durabilă este un element pe care l urmăreim”