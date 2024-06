Ana Baniciu a devenit mămică. Artista a dus pe lume un băiețel perfect sănătos

Ana Baniciu a adus pe lume în urmă cu puțin timp un băiețel perfect sănătos. Inițial, medicii au estimat că micuțul va veni pe lume undeva la jumătatea lunii iunie.

Cu toate acestea, Ana Baniciu a fost anunțată încă de la sfârșitul lunii mai că poate deveni mămică dintr-un moment în altul. De asemenea, câștigătoarea de la Asia Express a precizat că vrea să nască pe cale naturală. Într-un interviu dat pentru tabloide, Ana Baniciu a precizat la finalul lunii mai că ea și soțul ei se vor muta într-o casă ceva mai mare, unde bebelușul va avea o cameră superbă, decorată în culoarea verde.

„Ne mutăm weekendul ăsta, exact înainte de naștere practic. Termenul e în iunie, pe 12 iunie, cam așa, dar vedem când vrea bebelușul să vină, pentru că voi naște natural. Ideea e că reușim să ne mutăm săptămâna viitoare.

Bebelușul are o camera superbă, pe verde, cred că e cea mai frumoasă cameră din casă. Se montează mobila zilele astea și trebuie să facem curat, să ne mutăm toate lucrurile. O să dureze câteva zile”, a spus Ana la finalul lunii mai.

Ana Baniciu a născut marți, 04 iunie, un băiețel perfect sănătos. De la un asemenea eveniment nu avea cum să lipsească și Edi Kovacs. Soțul Anei Baniciu a fost alături de partenera ei pe tot timpul nașterii.

La fel ca orice mămică experimentată, Ana și-a pus la punct din timp detaliile nașterii. Arista și-a făcut bagajele pentru maternitate și a precizat că va naște pe cale naturală. Mutarea în noua casă a avut loc pe 1 iunie chiar de Ziua Copilului. Moment la care vedeta a postat un mesaj emoționant pentru fanii de pe Instagram.

„Eu azi, 1 iunie, plânsă toată. Așa fac eu când se termină un capitol… și ce capitol! Acum 6 ani, la 25 de ani, mă întorceam învingătoare din Asia Express și, cu toți banii strânși și ajutor din partea alor mei, mi-am cumpărat locul meu mult visat! În cei cinci ani de stat aici m-am maturizat enorm, mi-am făcut prieteni pe viață, prieteni alături de care numai eu știu câte petreceri de neuitat s-au derulat! Avem amintiri pe viață de aici… cu miile de discuții de la renumimtul bar… barul de la bucătărie! Aici am povestit, am râs, am plâns și am proiectat viitorul.

Să nu uit de cel mai important aspect… aici l-am cunoscut pe Edi și aici ne-am legat pe viață! L-am obligat, ce-i drept, să se mute el la mine pentru că, la momentul ăla, simțeam că nu mă pot reloca… Îmi dorisem prea mult cuibul ăsta! Ăsta este locul din care am plecat spre nunta noastră și spre multe alte provocări și proiecte frumoase la care am participat. Noaptea trecută, am stat cu ochii pe pereți și mi-am amintit câte amintiri superbe și câți oameni faini mi-au trecut pragul și evident că m-a apucat nostalgia pentru că începe un capitol cu totul nou.”, a scris Ana Baniciu pe Instagram.