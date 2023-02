Ana Aslan, acuzată de crimă! Află detalii din noul număr Evenimentul Istoric

În cele 100 de pagini ale revistei Evenimentul Istoric sunt prezentate și alte subiecte și materiale interesante din istoria modernă: aflați mai multe despre misterul din spatele unei fotografii care ilustrează drama Germaniei naziste, dar și detalii picante ale interceptările telefonice ale Securităţii, între fantezia Generalului Pacepa şi mărturia documentelor fizice.

Acuzații incredibile împotriva unui mare savant român: Ana Aslan, acuzată de crimă. Detalii în noul număr Evenimentul Istoric

„Știința fără morală nu valorează mare lucru” spunea Ana Aslan, savantul care a inventat unul dintre cele mai căutate tratamente din întreaga lume.

Primul medicament creat pentru a întârzia procesul de îmbătrânire a fost elaborat de Ana Aslan între 1946- 1956 în colaborare cu I.C. Parhon. În anul 1952 a preparat pentru prima dată vitamina H3 care a fost omologat în anul 1957 sub marca Gerovital, prima formulă de tratament fiind sub formă de fiole. Cinci ani mai târziu, a apărut tratamentul și sub formă de drajeuri, cremă terapeutică și loțiune capilară. Mii de persoane au testat acest produs, descoperind că procesul de îmbătrânire era redus.

Cu toate acestea, după doar un an de la omologarea tratamentului Gerovital, invidia a apărut în rândul colegilor de breaslă. În concepția unui coleg al savantului, singura variantă de a o discredita pe Ana Aslan a fost printr-o notă transmisă către Securitate în care explica, inclusiv prin câteva cazuri ale unor pacienți, cum tratamentul descoperit de Ana Aslan nu era atât de revoluționar precum se spunea. De fapt, acest tratament ar fi făcut ca organismul să nu poată să țină pasul cu evoluția normală, ajungându-se la o extenuare generală a acestuia.

Misterul din spatele unei fotografii care ilustra drama Germaniei naziste, dezvlăuit în revista Evenimentul Istoric

O fotografie făcută în Germania nazistă a anului 1945 cu un copil-soldat care plânge a circulat în întreaga lume. Imaginea a fost folosită pentru a ilustra drama populației germane în ultimele momente ale celui de-al Doilea Război Mondial. Dar, dacă cineva încearcă să analizeze fotografia, va descoperi că există o poveste mult mai interesantă în spatele acesteia.

Interceptările telefonice ale Securităţii: care este realitatea între fantezia Generalului Pacepa şi mărturia documentelor fizice, este dezbătută în paginile noului număr al revistei Evenimentul Istoric

Întregul articol din paginile revistei Evenimentul Istoric ilustrează un dialog pe care generalul maior Ovidiu Diaconescu, şeful Comandamentului pentru Tehnică-Operativă şi Transmisiuni din Departamentul Securităţii Statului ar fi avut-o cu Nicolae Ceauşescu, cândva, în 1978, cu ocazia expoziţiei „DGTO în 1984”. Fragmentul este extras din subcapitolul „Cum se supraveghează o naţiune întreagă”, al lucrării generalului de securitate I.M. Pacepa, „Orizonturi roşii. Crimele, corupţia şi moştenirea Ceauşeştilor”, ediţie aniversară 30 de ani de la revoluţia din decembrie 1989.

Textul reliefează una dintre minciunile rostogolite cu nonşalanţă de-a lungul anilor de către Pacepa, minciună care a produs o veritabilă isterie în rândul românilor, cu efecte vizibile până în ziua de astăzi. Este vorba despre afirmaţiile generalului fugar cu privire la posibilităţile cvasi-nelimitate ale Securităţii de a intercepta convorbirile telefonice ale românilor, afirmaţii care au consolidat în ultimii ani ai regimului mitul unei Securităţi omnipotente, omniprezente şi omnisciente, contribuind astfel (involuntar?) la inhibarea eventualelor acţiuni anticomuniste.

