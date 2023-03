Americanii vor ca Archie și Lilibet să aibă titluri regale

Meghan Markle și Prințul Harry au primit un impuls important, deoarece majoritatea americanilor cred că fiul și fiica lor ar trebui să aibă titluri regale, potrivit unui nou sondaj. Copiii s-au născut Archie și Lilibet Mountbatten-Windsor, dar de la moartea reginei Elisabeta a II-a au fost intitulați Prințul Archie și Prințesa Lilibet.

Meghan Markle și Prințul Harry au început să folosească aceste titluri după ce un purtător de cuvânt a anunțat că Prințesa Lilibet a fost botezată la începutul lunii martie. De la acel anunț, Palatul Buckingham și-a actualizat site-ul pentru a reflecta schimbarea.

Un nou sondaj de opinie arată că 53% dintre americani cred că micii copii Sussex ar trebui să aibă dreptul la titlurile lor, în timp ce 15% au spus că nu ar trebui să aibă acest drept – 14% au spus că nu știu nimic despre această situație, iar 18% au spus că nu le pasă. Sondajul a fost realizat pentru Newsweek de Redfield & Wilton.

Deși Archie și Lilibet au devenit automat prinț și prințesă atunci când străbunica lor a murit în septembrie, Meghan și Harry nu au folosit în mod public titlurile până la botezul lui Lilibet. Lipsa de recunoaștere publică a pus la îndoială cum se vor numi copiii Sussex.

Anunțul respectiv a stârnit, de asemenea, unele dezbateri, având în vedere criticile cuplului la adresa monarhiei și comentariile lui Meghan Markle într-un celebru interviu cu Oprah Winfrey despre implicațiile pe care le are posesia unui titlu regal.

În timpul interviului din martie 2021, Meghan a spus: „Nu este decizia noastră să luăm această decizie, nu-i așa? Chiar dacă am multă claritate cu privire la ceea ce vine cu titlurile, bune și rele (și din experiența mea, multă durere). Eu, din nou, nu i-aș dori durere copilului meu, dar acesta este dreptul lor la naștere, pentru a face apoi o alegere în legătură cu asta.”

Harry și Meghan, lovitură în sondaje

Rezultatele noului sondaj sunt probabil vești binevenite pentru cuplu. Sondajele arată că popularitatea Ducelui și a Ducesei a scăzut semnificativ în America de la lansarea cărții Spare și a documentarului Netflix (decembrie, 2022), care sălbăticesc Familia Regală.

Prințul Harry a avut un rating de aprobare net de -10 în februarie, în scădere cu 38 de puncte din decembrie, potrivit unui sondaj realizat în februarie, după lansarea cărții Spare.

În mod similar, Meghan Markle a avut un rating de aprobare net dezastruos de -17, o scădere de 40 de puncte din decembrie.

Cel mai recent sondaj de opinie arată, de asemenea, că aproape jumătate dintre americani doresc ca Meghan și Harry să participe la încoronarea regelui Charles, cu 49% pentru Harry și 45% pentru Meghan.

Doar nouă la sută dintre persoanele din SUA se opun participării ducelui de Sussex, în timp ce doar 10 la sută s-ar opune ca Meghan să apară la eveniment.

În timp ce soții Sussex au fost invitați la Încoronare, Lilibet și Archie nu au fost invitați. Se spune că Harry și Meghan se află în negocieri cu Palatul Buckingham cu privire la participarea copiilor, precum și la rolul pe care ducele și ducesa l-ar juca la eveniment.

