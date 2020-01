Peste 70 de proteste au fost organizate de CODEPINK și Act Now to Stop War and End Racism, o coaliție anti-război din SUA, împreună cu alte grupuri. De la Tampa la Philadelphia și de la San Francisco până la New York, protestatarii au purtat însemne și au scandat sloganuri anti-război.

Organizatorii protestului au declarat că administrația Trump a început în esență un război cu Iranul, prin asasinarea lui Soleimani. La Miami, s-au adunat aproape 50 de protestatari. Șoferii au auzit oameni care strigau: „Nu mai sunt crime de drone”, „Vrem pace acum” și „Ce vrem? Pacea în Iran”. Câteva sute de manifestanți s-au adunat sâmbătă și în Times Square, din New York, scandând: „Fără dreptate, nicio pace, SUA din Orientul Mijlociu!”.

„Statele Unite încearcă să folosească Irakul ca război proxy”, a spus Russell Branca, 72 de ani, din Queens, pentru Associated Press. „Dacă Statele Unite și Iranul se vor lupta, nu va fi în Statele Unite și nu va fi în Iran, va fi în alte locuri. Și este doar o nebunie, deoarece nimic din toate acestea nu este necesar”, a adăugat acesta.

În Minneapolis, protestatarii s-au adunat în apropierea Universității din Minnesota, purtând pancarte și scandând. Printre ei se număra Meredith Aby, un lider al Comitetului local anti-război.

„Trebuie să părăsim Irakul, să nu mai trimitem mii de trupe. Trebuie să încercăm să calmăm lucrurile cu Iranul, să nu turnăm gaz pe foc”, a declarant, tot pentru Associated Press, Aby, 47 de ani.

