America își demolează propria ordine mondială? PactulTrump-Putin-Xi și disperarea după ieftin

Asistăm la sfârșitul lumii pe care o cunoșteam din 1945 încoace? ✅ De ce SUA pare să își distrugă propria construcție globală prin acțiunile din Ucraina, Venezuela sau Iran. ✅ Există o înțelegere tacită între „cei trei mari”: Trump, Putin și Xi Jinping? ✅ Adevărul dureros despre acordul Mercosur: De ce Uniunea Europeană, sufocată economic și rămasă fără piețele din Est, este disperată să aducă mâncare ieftină din America de Sud, chiar cu prețul sacrificării fermierilor europeni.

🚜📉 O analiză despre cum se redesenează hărțile de putere și cum ne afectează direct buzunarele. 👇 Urmărește episodul complet! https://youtube.com/live/aGzap0dqypg?feature=share #Geopolitica #SUA #Rusia #China #Mercosur #UE #AdrianSeverin #HaiRomania #Economie #Fermieri #NouaOrdineMondiala #Trump