Amenințare cu un atac cu bombă la metroul din Bruxelles. Mesaje în limba rusă au pus autoritățile în alertă

„Într-adevăr, ni s-a trimis un e-mail aseară (marți seară – n.r.) în care se amenința cu un atac asupra unei linii de metrou din Bruxelles. Nu ne-a fost trimis direct nouă, dar destinatarul ne-a transmis e-mailul. Am luat amenințarea extrem de în serios și am efectuat o cercetare amănunțită, în care nu s-a găsit nimic suspect. Serviciile noastre rămân vigilente și astăzi”, a declarat An Berger, de la poliția federală din Belgia.

Nivelul de securitate la metrou a fost ridicat

Nivelul de securitate la metrou a fost crescut după ce mai multe e-mail-uri anonime, scrise în limba rusă au fost trimise către instituții europene. Unul dintre mesaje a fost trimis pe 16 februarie, iar altul la începutul lunii martie. Expeditorul amenința că pe 8 martie va fi comis un atac asupra liniei de metrou Rogier-Yser, de-a lungul micului inel de centură din Bruxelles, în apropiere de stația Nord. De asemenea, se vorbea despre un atac asupra comunității LGBT.

Forma mesajelor variază, dar ideea centrală a rămas aceeași, și anume că o bombă ar putea exploda în metroul din Bruxelles. În timp ce primul mesaj nu conținea amenințări, al doilea mesaj, expediat pe 3 martie, conține amenințări și a fost publicat de presa belgiană.

„În timp ce Uniunea Europeană își continuă politica agresivă, aș dori să avertizez asupra începerii unor atacuri masive pe teritoriul UE”, se arată în mesajul transmis.

E-mail-uri de amenințare cu bomba, scrise în limba rusă

Acesta mai spune că, în data de 8 martie, „metroul din Bruxelles va fi aruncat în aer între stațiile Yser și Rogier”. Poliția federală a efectuat o operațiune de căutare cu câini, în timpul nopții, în zonele potențial vizate, pentru a evalua amenințarea. Rezultatele operațiunii sunt negative, dar serviciile rămân „foarte vigilente”, a precizat poliția.

„Șansa ca un atac să aibă loc cu adevărat nu este considerată foarte probabilă”, a declarat Willemien Baert, purtător de cuvânt al Parchetului din Bruxelles. În acest context, ambasada SUA la Bruxelles a emis o alertă de securitate pentru cetățenii americani, fiind sfătuiți să fie atenți dacă călătoresc în Belgia, potrivit Libertatea.ro.