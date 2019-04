Ambasada Rusiei intervine în războiul dintre Cîțu și Teodorovici

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a răspuns, ieri, pe Facebook, acuzațiilor pe care i le-a adus senatorul PNL, Florin Cîțu, legate de prezența sa în Consiliul Guvernatorilor al Băncii Internaționale de Investiții (BII), cu sediul la Moscova.





Liberalul a scris săptămâna trecută, pe contul său de Facebook, că Teodorovici ar merita să meargă la puşcărie din cauza relaţiilor pe care le are cu BII, fostă bancă a CAER. El a susţinut că Teodorovici, deoarece este guvernator al BII pe România, nu plăteşte taxe şi impozite. Mai mult, el are imunitate pe teritoriul fiecărui stat membru al băncii. Cîțu i-a cerut ministrului să prezinte public fluturașul de salariu de la BII, arătând că acesta, în calitate de parlamentar, nu are dreptul, conform Constituției, să fie retribuit de bancă.

Teodorovici a precizat, ieri, că „în conformitate cu Statutul sau, BII nu recompensează în niciun fel activitatea guvernarorilor statelor membre legată de atribuțiile lor în Consiliul Guvernatorilor” și că „nu beneficiază de privilegii, imunități sau scutiri de taxe și impozite pe teritoriul României sau într-un alt stat membru al acestei Bănci”. În același timp ministrul a susținut că nu a participat la Consiliul Guvernatorilor Băncii Internaţionale de Investiţii defăşurat în stațiunea cubaneză de lux Varadero, în perioada 3-4 decembrie 2018, România fiind reprezentată de ambasadorul la Havana, conform Memorandumului aprobat de Guvern.

„Politica BII este transparentă”

Tot ieri, Ambasada Rusiei la București a emis un comunicat în care explică cu ce se ocupă BII, dar face și precizarea: „Politica Băncii Internaționale de Investiții este transparentă, publică și se formează pe baza deciziilor comune ale reprezentanților țărilor membre, și nu în cadrul unor întâlniri private în spatele ușilor, despre care s-ar presupune că a lor conținut și însăși evenimentele în sine ar fi ascunse cu atenție de ochii observatorilor terți”. Cîțu îl mai acuzase pe Teodorovici, despre care spunea că pe 14 noiembrie 2018, la Moscova, acesta se întâlnea cu preşedintele BII, „de trădarea intereselor României şi ale aliaţilor strategici”.

Banca Internațională de Investiții (BII) este o instituție financiară internațională înființată la data de 10 iulie 1970. România a ratificat aderarea la BII - Banca Internațională de Investiții în data de 28 ianuarie 1971 și este în prezent acționar al acestei bănci, alături de Bulgaria, Ungaria, Cehia, Slovacia, Cuba, Vietnam, Mongolia și Rusia. Protocolul de modificare a Acordului privind înființarea Băncii Internaționale de Investiții și a Statutului acesteia a fost adoptat prin Legea nr. 244, din 29 noiembrie 2016.

Portofoliu de 78 de milioane de euro

Ambasada Rusiei arată că portofoliul actual de proiecte al Băncii Internaționale de Investiții în România se ridică la peste 78 de milioane de euro. Investițiile, printre altele, vizează sectoarele de producție și comercializare a produselor agricole, construcția de noi spații pentru centrele comerciale. BII a emis de mai multe ori obligațiuni la Bursa de Valori București pentru o sumă totală de 711 milioane lei și 60 milioane euro.

Cum arata in viata reala sotia lui Firicel din Las fierbinti! Nici nu o recunosti

Pagina 1 din 1