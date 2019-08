Textul, care indică sute de agresiuni comise de imigranți în Spania, în primele cinci luni ale acestui an, amintește că violurile de grup au evidențiat “creșterea infracțiunilor comise de migranți în Spania, unde politicile de imigrare ‘progresiste’, promovate de toate partidele politice, cu excepția partidului populist Vox, alimentează un flux migrator ilegal din Africa, Asia și Orientul Mijlociu.

Violul de grup a concentrat, de asemenea, atenția asupra indulgenţei sistemului judiciar spaniol, care de obicei lasă migranţii delincvenți în libertate”.

În studiul său, autorul amintește că “nu sunt disponibile statistici fiabile cu privire la infracțiunile comise de migranți: datele colectate de Ministerul de Interne spaniol pe categorii de infracțiuni (omucidere, viol, furt etc.) nu separă infractorii pe naționalităţi. În plus, diferite baze de date ale Ministerului de Interne dau rezultate diferite despre numărul real de infracțiuni”.

Soeren Kern amintește că Institutul Național de Statistică (INE) arată că imigranții reprezintă aproximativ 10% din totalul populației spaniole și 32% din populația penitenciară spaniolă. “INE nu separă statisticile în funcție de naționalitatea deținuților, deși datele de la Ministerul de Interne arată că majoritatea imigranților arestați în 2017 proveneau doar din două țări: România (18.032) și Maroc (17.464)“.

„În ciuda lipsei statisticilor oficiale, dovezile găsite în paginile ziarelor locale arată că infracțiunile comise de migranți – variind de la jafuri la scară mică, la abuz sexual, până la omucidere – este o problemă din ce în ce mai mare în toată țara (…) Violurile de grup comise de migranți au devenit tot mai frecvente în Spania”.

Ca exemplu de ceea ce se întâmplă, Institutul Gatestone amintește că “Primăria Madridului, administrată de primarul Manuela Carmena, a ordonat poliției să stea în afara cartierului Lavapiés, pentru a evita “situații tensionate”. Rezultatul este că migranții ilegali, departe de a se confrunta cu amenințarea cu deportarea, sunt acum siguri că acțiunile lor violente le-au permis să preia controlul asupra unui întreg cartier al unei importante capitale europene”.

Articolul face trimitere la lista infracțiunilor comise în Spania de imigranți în primele luni ale anului 2019, potrivit Institutului Gatestone. Pe listă apar și multe infracțiuni comise de români.

La Palma del Condado (Huelva), 27 februarie. Un român a fost arestat pentru agresarea sexuală a două femei într-un parc public.

Madrid, 26 februarie. Un român de 31 de ani a fost arestat pentru că a agresat sexual cel puțin cinci femei în apropierea gării Tres Cantos.

Pamplona, 19 februarie. Trei români, între 17 și 18 ani, au fost arestați pentru că au agresat sexual o femeie în toaleta unui bar.

Burriana (Castellon), 2 ianuarie. Doi bărbați români au fost arestați pentru răpirea și violarea unei fete de 17 ani în ajunul Anului Nou.

Vilagarcía (Pontevedra), 7 ianuarie. Un bărbat român de 60 de ani și-a agresat fizic soția într-un parc public.

San Sebastian, 28 aprilie. Poliția bască a arestat șapte persoane, printre care trei români și doi marocani, după ce un băiat de 17 ani a fost ucis în timpul unei încăierări la o discotecă.

Sanlúcar la Mayor (Sevilla), 24 aprilie. Un român care i-a dat un cap în gură unui ofițer de poliție și i-a rupt nasul, apoi a mușcat un alt ofițer de braț, a fost eliberat fără cauțiune. Românul, care are o istorie criminală lungă, i-a atacat pe ofițeri după ce au încercat să întrerupă o bătaie. Procurorii locali și un judecător au decis că agresiunea asupra polițiștilor este insuficientă pentru a justifica reținerea provizorie. Mass-media locală a relatat că decizia a fost întâmpinată cu mânie de polițiști, care au spus că nu pot înțelege modul în care cineva care a acționat cu o astfel de violență poate fi liber, fiind de părere că eliberarea agresorului va consolida sentimentul de impunitate dintre infractori.

Ciudad Real, 9 aprilie. Un bărbat român, în vârstă de 47 de ani, a fost condamnat la 81 de ani de închisoare pentru violarea celor două fiice ale sale, în vârstă de 14 și 15 ani, de șase ori în timp ce mama lor era plecată.

Sevilla, 8 ianuarie. Trei români au fost condamnați la 14 ani de închisoare pentru violarea în grup a unei femei din Paraguay, în vârstă de 27 de ani, pe un câmp de lângă Stadionul Olimpic.

