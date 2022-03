Sursa: Telegram

Am ajuns la o nouă eră post-Război Rece. Ceea ce urmează poate fi și mai periculos. Măcelul care îi paște pe oameni

Bun venit în era post-post-Război Rece. Nu are încă un nume – va veni în timp. Dar invazia neprovocată a Rusiei în Ucraina a schimbat deja ordinea de securitate a Europei de după 1989, iar ceea ce urmează poate fi chiar mai periculos decât a fost Războiul Rece, potrivit The Globe and Mail.