Alina Marinescu, Catena, la Gala Capital „De 25 de ani, avem aceeași misiune”

De peste 25 de ani, Catena a devenit mai mult decât o rețea de farmacii. A devenit un simbol al încrederii - locul în care pacienții găsesc nu doar recomandări, ci și empatie, sprijin și un cuvânt bun atunci când au cea mai mare nevoie. În fiecare zi, mii de farmaciști fac ca acest brand să fie ceea ce este: o combinație de profesionalism, grijă și apropiere umană.

Catena a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru dezvoltare autentică în retailul farmaceutic din România” în cadrul Galei Capital „Performeri din Sănătate”. Gala Capital Performeri din Sănătate 2025 este realizată cu sprijinul partenerilor: CATENA, SANADOR, ANTIBIOTICE IAȘI, MEDICI’S, CONSTRUCȚII ERBAȘU, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ și IMPERIAL ONE. Parteneri media: www.evz.ro, www.doctorulzilei.ro, Evenimentul Istoric și www.editurade