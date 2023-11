Alina Gorghiu, cea mai bogată femeie ministru din Guvernul Ciolacu. Ce avere are șefa de la justiție

Ministrul Gorghiu deține 10,77% dintr-un teren care se află în Mogoșoaia și care a fost cumpărat în 2005 și are 1830 de metri pătrați. De asemenea are și o casă de locuit în București. Este cumpărată în 2008 și are 125 de metri pătrați. Soțul are un apartament cumpărat în 2004 de 174 metri pătrați, tot în București. La capitolul bijuterii, soțul are astfel de obiecte în valoare de 83.000 de euro. În schimb Alina Gorghiu deține tablouri în valoare de 8.000 de euro.

La capitolul conturi, ministrul excelează. Astfel are un cont deschis în 2005 în care a reușit să strângă 433.425 lei. De asemenea are și un în euro, tot din 2005 cu o valoare de 37.075. Mai are un cont deschis în 2008 în valoare de 12.104 lei. Un altul, deschis în același an de 1.170 lei. Încă unul, de această dată în euro, deschis tot în 2018 de 1.824 și unul în dolari de 1.345.

Și soțul ei are un cont în lei, deschis în 2022 în valoare de 220.000 de lei. De altfel el are și un cont în euro, deschis în același an în valoare de 264.000 de euro. Dar și unul în dolari, tot în același an deschis în valoare de 190.000 de dolari. Acesta mai are și lire sterline într-un cont, 2.000 mai exact.

Gorghiu are titluri de stat de aproape jumătate de milion de dolari

Alina Gorghiu are și o sultă în euro în valoare de 158.100 de euro. Soțul are și fonduri de investiții în valoare de 102 lei și 8.550 lire sterline. Ministrul justiție are și un depozit de 4.800 de lei pe numele lui Noah și încă unul pe numele lui Amon de aceiași valoare. Alina Gorghiu mai are încă un cont deschis în 2023 de 4.975 de lei. De altfel, din averea ei, ministrul a împrumutat 1.000.000 de lei. Soțul a împrumutat și el 150.000 de dolari.

De asemenea Lucian Isar a mai dat împrumut și 535.541 lei. Alina Gorghiu are și titluri de stat în valoare de aproape jumătate de milion de dolari, 462.000 mai exact. Și încă o astfel de serie de certificate de această dată în valoare de 283.000 de euro. La capitolul datorii, soțul are două credite unul de 42.045 de euro și unul de 59 de euro. C

a și venituri, ministrul încasează indemnizația de 156.228 de lei. În timp ce soțul are 140.643 lire sterline. La acestea se adaugă 7500 de euro pe care Lucian Isar îi ia din chirie. Iar Alina Gorghiu încasează 21.620 de dolari din obligațiuni și 4624 de euro. Alina Gorghiu cu siguranță nu trăiește cu grija zilei de mâine. Asta pentru că politicianul a pus deoparte în mai multe conturi bani albi pentru zile negre.