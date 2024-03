Alin Nica, demis de la șefia PNL Timiș: Vreau să merg să mă reculeg acasă și, apoi, voi lua o decizie

PNL l-a demis pe Alin Nica din funcția de șef al organizației liberale din Timiș. Acesta nu a fost de acord să renunțe la președiția Consiliului Județean în favoarea lui Alfred Simonis (PSD).

Biroul Politic Naţional al PNL a decis revocarea lui Alin Nica din funcţia de preşedinte al PNL Timiş. Decizia a fost luată cu 60 de voturi „pentru” și doar patru voturi împotrivă. Alte trei voturi au fost anulate. În locul lui Alin Nica a fost desemnat Vasile Blaga să ocupe, interimar, președinția organizației, conform unor surse.

Președintele liberalilor din Timiș a refuzat să renunțe la candidatura pentru consiliul județean, în favoarea unui candidat PSD. Cei doi lideri ai coaliției au convenit ca Alfred Simonis, apropiat al lui Marcel Ciolacu, să fie susținut de ambele partide la alegerile pentru șefia Consiliului Județean Timiș. Practic, Nicolae Ciucă l-a sacrificat pe Alin Nica de dragul înțelegerii cu PSD.

În schimb, Nicolae Robu, candidatul PNL ar urma să fie susținut de coaliție, împotriva lui Dominic Fritz la alegerile pentru Primăria Timișoara.

Înainte de şedinţa Biroului Politic a PNL, Alin Nica a declarat că va candida, indiferent de situație. El a refuzat să susțină un candidat PSD la preşedinţia CJ. El a spus că, mai curând și-ar tăia mâna, decât să semneze pentru candidatura lui Alfred Simonis.

„Mai bine îmi tai o mână decât să semnez, ca preşedinte al filialei Timiş, o candidatură a domnului Simonis. Adică, am 20 de ani în acest partid şi pe vremea USL am candidat tot din partea PNL. Nu am acceptat nici atunci un astfel de compromis, deşi condiţiile erau cu totul altele. Nu o s-o fac nici acum”, a spus Alin Nica.