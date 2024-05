Politica Alianța PSD-PNL conduce în preferințe pentru europarlamentare. Sondaj Sociopol







Alianța PSD-PNL conduce în preferințele românilor pentru alegerile europarlamentare, conform ultimului sondaj Sociopol. Pe locul secund, în preferințele alegătorilor români este partidul condus de George Simion.

Alegerile europarlamentare au fost programate pentru 9 iunie, conform calendarului stabilit de guvern. Partidele și-au depus listele de candidați, însă campania electorală pentru Parlamentul European este eclipsată de cea pentru locale.

Alianța PSD-PNL favorită la europarlamentare

Ultimul sondaj de opinie realizat de Sociopol indică clasamentul partidelor politice în preferințele alegătorilor români pentru europarlamentare. Conform cercetării, Alianța PSD-PNL este preferată de 47% dintre alegătorii români. Pe locul secund, în preferințe se află partidul condus de George Simion. AUR ar obține, după estimările Sociopol, 21% din voturi.

Alianța Dreapta Unită (USR-PMP-Forța Dreptei), principalul rival pentru Alianța PSD-PNL ar obține, arată sondajul, doar 15% din sufragiile pentru Parlamentul European. Pragul electoral ar mai fi trecut de UDMR (5%).

Imediat sub pragul electoral se situează REPER, partidul lui Dacian Cioloș, pentru care ar vota 4%. Cu mult noroc, formațiunea ar putea intra în Parlamentul European. Tot cu 4% sunt cotați și candidații independenți. Dacă Alianța PSD-PNL ocupă primul loc, celelalte partide înscrise în cursa pentru Parlamentul European, SOS România, PUSL, PRM, Alternativa Dreaptă etc. obțin, conform sondajului, sub 2%.

Alegerile europarlamentare stabilite pe 9 iunie

Alegerile europarlamentare sunt programate pentru ziua de 9 iunie, odată cu cele locale, pentru primari, președinți de consilii județene și consilieri. Calendarul acţiunilor pentru alegerile din 9 iunie 2024 a fost stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 199/2024. Conform legii, cetățenii români cu drept de vot, vor putea să voteze în orice secție de votare de pe teritoriul României.

În străinătate, pentru alegerile europarlamentare din acest an vor fi amenajate 916 de secții de votare. Potrivit anunțului făcut de Ministerul Afacerilor Externe, numărul secțiilor de vot est dublu raportat la precedentul scrutin, de la alegerile europarlamentare din anul 2019.

Alianța PSD-PNL pe locul doi pe buletinele de vot

Pentru alegerile europarlamentare din 9 iunie, primul loc pe buletinele de vot va fi ocupat de UDMR. Pe locul doi a fost trecută Alianța PSD-PNL, iar pe locul al treilea partidul REPER.

AUR a fost înscris pe locul patru, iar Partidul Umanist Social Liberal, pe cinci. Abia apoi, pe locul șase a fost înscrisă lista candidaților Alianța Dreapta Unită.

Astfel, primele șase poziții sunt ocupate de partide sau alianțe politice care au membri în Parlamentul European.