Alexandru Dumitru Ion, Kaufland, la Gala Capital „Munca echipei nu este trecută cu vederea”

Kaufland România aniversează în 2025 20 de ani de activitate în țara noastră. Compania, care deține cea mai mare rețea de hipermarketuri din România, cu 193 de magazine, a încheiat anul financiar 2024 cu o cifră de afaceri de 3,97 miliarde euro. Kaufland investește constant în modernizare și extindere, dar și în proiecte comunitare – în intervalul 2016-2024, investițiile au ajuns la 3,36 miliarde lei, iar de ele au beneficiat peste 14 milioane de persoane.

Compania a primit din partea Revistei Capital „Premiul pentru două decenii de excelență în retailul românesc” în cadrul Galei Capital „Companii de Elită” ce a avut loc pe 23 octombrie 2025.