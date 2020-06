Alexandra Stan a postat recent mai multe „selfie-uri” de la plajă, în care apare aproape dezbrăcată.

După ce a petrecut o scurtă vacanță în Maramureș, cântăreața a plecat la mare, de unde și-a înveselit fanii, dezvâluindu-le cum arată într-o pereche de bikini, la plajă.

Alexandra Stan, la cratiță! Dar asta nu e tot… Tot ce ai vrea să vezi, dar n-ai avut cum

Cântăreața Alexandra Stan nu a avut timp să se plictisească în izolare.

După cele două luni de stat în carantină, artista a descoperit că se pricepe să facă și pâine, ba chiar și covrigi: „În perioada de izolare am făcut pentru prima dată pâine și un fel de covrigi. Am devenit expertă. Deja am făcut de vreo 5 ori și le-am dus și părinților mei. Gătesc multe feluri de mâncare, de la tradițională, la paste, salate și dulciuri!

Plusurile ar fi ca stăm mai mult timp singuri cu noi, avem timp mai mult pentru meditație, introspecție, vindecări spirituale, petrecem mai mult timp cu familia, organizăm mai bine totul și consumăm mai puține resurse naturale, poluăm mai putin. Iar minusurile sunt lipsa mersului pe jos în aer liber, pe plajă, în parc, întâlnirile cu prietenii, dansatul cu prietenele până dimineață”, a mărturisit Alexandra Stan, într-un interviu acordat revistei VIVA!.

Iată ce mai declara cântăreața despre cum timpul petrecut în carantină. „Sunt destul de activă. Nu mă plictisesc. Reușesc să fac în fiecare moment al zilei ceva. Curățenie, mâncare, să mă joc cu Herky, motanul meu, alerg pe bandă, fac live-uri pe social media, înregistrez video-uri pentru TikTok, compun versuri, merg la cumpărături pentru părinții mei. Chiar am ce face in aceasta perioadă.

Mă simt, totuși, limitată. Nu mă pot bucura de plajă, de vremea frumoasă, nu mă pot vedea cu prietenii, nu pot merge la studio, nu pot avea concerte. Sunt multe încercări, dar știu că tot ce facem este spre binele nostru”, a dezvăluit Alexandra.