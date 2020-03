Despre acest lucru, Alex Bodi s-a hotărât să vorbească. Zvonurile relației dintre Alex Bodi și focoasa șatenă au fost alimentate și mai mult zilele trecute, când într-o postare pe Internet, apare iniţiala divei care locuieşte în Londra de ani buni.

Potrivit mărturisirilor sale, ei s-au cunoscut luna trecută, când lucrurile au degenerat în mariajul cu Bianca Drăgușanu.

„ Eu pe Daria am cunoscut-o cam acum o lună. Eu am avut o întâlnire cu câțiva oameni de afaceri și bancheri, la care a venit și fata aceasta care însoțea pe unul dintre partenerii mei de discuție. Atunci ne-am cunoscut iar ea s-a împrietenit cu iubitele prietenilor mei, au ieșit de câteva ore în oraș, și-au făcut unghiile împreună, chestii de genul ăsta. Așadar, să fie clar, eu nu am nici o treabă cu fata asta. Acesta este adevărul”, a dezvăluit Alex Bodi.

Afaceristul din Mediaş s-a căsătorit civil cu Bianca Drăgușanu pe 1 august 2019, iar ceremonia a fost organizată în mare secret – părinții vedetei nu știau nimic despre planurile sale. Bianca a divorțat de Alex Bodi la notar pe 10 martie 2020, potrivit cancan.ro

