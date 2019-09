Tocmai în acest scop, Gheorghe Dincă a fost scos din arestul Poliției Capitalei și dus în cel al IPJ Olt. Trei dintre avocații din oficiu ai lui Gheorghe Dincă – Cristina Firică, Bogdan Alexandru și Claudiu Lascoschi – au declarat pentru EVZ, ieri, că nu au fost contactați de anchetatori pentru a fi prezenți la Caracal pentru reconstituire.

Informația privind efectuarea unei reconstituiri a faptelor lui Gheorghe Dincă a fost prezentată de Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei Melencu. Avocatul Tonel Pop, cel care reprezintă familia Luizei Melencu, a confirmat pentru EVZ că Dincă va fi dus la Caracal pentru reconstituire. Surse judiciare citate de Mediafax arată că principalul suspect în cazul crimelor din Caracal a fost scos din Arestul Central al Poliției Capitalei și dus în Arestul Poliției Olt pentru a participa la reconstituirea faptelor, care va avea loc astăzi și mâine.

Ieri, EVZ i-a contactat pe trei dintre avocații care l-au reprezentat din oficiu pe Gheorghe Dincă, dar niciunul nu fusese anunțat de DIICOT că luni și marți va avea loc reconstituirea la Caracal. Potrivit Codului de procedură penală asistența juridică este obligatorie „în cauzele în care legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață sau pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani”.

Avocata Cristina Firică are cabinetul de avocatură în Caracal și a fost desemnată apărător din oficiu al lui Dincă în data de 5 august. Cristina Firică a participat în mai multe rânduri la cercetarea la fața locului. Avocata Firică are biroul pe Mihai Eminescu, strada paralelă celei pe care în mod greșit o căutau polițiștii pe Alexandra Măceșanu în data de 26 iulie.

Fie numai din rațiuni practice, era de așteptat ca anchetatorii să apeleze la avocata Cristina Firică pentru a-l asista pe Gheorghe Dincă la reconstituire. Contactată de EVZ, avocata a precizat că nu a fost contactată de procurorii DIICOT.

Nu se știe exact câți avocați are Dincă

Nici Claudiu Lascoschi, avocatul bucureștean al lui Gheorghe Dincă, nu știa nimic oficial, ieri, despre reconstituire și nu a fost contactat de DIICOT. El spune că a aflat din presă că Gheorghe Dincă va fi dus la Caracal.

Bogdan Alexandru a fost primul apărător din oficiu al lui Gheorghe Dincă și are biroul de avocatură în Craiova. Nici el nu a aflat nimic despre demersurile de astăzi și spune că are mandat de reprezentare încă valabil pentru apărarea lui Gheorghe Dincă. Niciunul dintre cei trei avocați nu știe câți apărători din oficiu are de fapt Gheorghe Dincă. E drept că nici legea nu prevede un număr maxim de avocați, ci doar că apărare inculpatului este obligatorie. Bogdan Alexandru a susținut în mai multe rânduri că numărul mare de avocați din oficiu în cazul lui Dincă nu înseamnă o apărare efectivă și eficientă și lasă să se înțeleagă că acest aspect ar putea fi invoicat la proces.

Posibil caz de nulitate absolută

Asta înseamnă că oricine va fi apărătorul lui Dincă după trimiterea în judecată, la fond, acesta ar putea arăta, de exemplu, că în prima săptămână de anchetă inculpatul a avut un avocat din oficiu – în persoana lui Bogdan Alexandru – apoi altcineva l-a asistat la cercetarea la fața locului (adică avocata Cristina Firică), iar un alt apărător a fost lângă el la audierile de la DIICOT Central, la IGPR pentru efectuarea analizei comportamentale sau la INML pentru examinarea medico-legală psihiatrică.

În condițiile în care apărătorii lui Dincă s-au tot schimbat în toate aceste momente de la urmărirea penală, un avocat ar putea invoca faptrul că inculpatul nu a beneficiat de o asistență juridică eficientă pe parcursul cercetărilor. Potrivit art 281 din Codul de procedură penală, constituie caz de nulitate absolută încălcarea dispozițiilor privind „asistarea de către avocat a suspectului sau a inculpatului”.

Alte cazuri de nulitate absolută prevăzute de lege sunt cele legate de competența instanței, constituirea completului sau publicitatea ședinței de judecată.

Avocat: Reconstituirea trebuia făcută în prima săptămână

„Din punctul meu de vedere, ca avocat, mi se pare târziu. De regulă, aceste acte (n.r. – de urmărire penală) se fac foarte aproape (de momentul reținerii făptuitorului), ca să nu se piardă probe. În mod cert, aceste acte trebuiau făcute în prima săptămână, atunci. (…) În mod cert, o anchetă făcută ca la carte ar fi însemnat să se facă o reconstituire imediat după declarația dată atunci, în care (Dincă – n.r.) își recunoștea faptele. Era mult mai bine să fi fost făcută atunci, <la cald>, decât acum, deoarece exista posibilitatea de a mai descoperi ceva pe traseu, vreun indiciu. Așa, dacă trece o lună…dispar probe. În penal, timpul curge în favoarea inculpatului”, a declarat avocatul Bogdan Alexandru.

Cine oferă o recompensă de 100.000 de euro

Omul de afaceri şi preşedinte al Partidului Dreapta Liberală Viorel Cataramă a anunţat, ieri, că oferă o recompensă de 100.000 de euro oricărei persoane care poate furniza informații care să conducă la găsirea Luizei sau a Alexandrei, cele două fete răpite de Gheorghe Dincă, despre care principalul suspect susțuine că le-a ucis. „Încă de la izbucnirea scandalului Caracal, am anunțat că nu pot accepta varianta crimei, așa cum a fost prezentată de autorități. Nici până azi, nu s-au prezentat dovezi, dincolo de orice îndoială, că cele două fete au fost ucise. (…) De aceea, anunț pe aceasta cale că ofer o recompensă de 100.000 Euro persoanei care va da informații de natură să conducă la găsirea și eliberarea Luizei sau a Alexandrei”, a scris pe Facebook Viorel Cataramă. Pe 27 august, procurorul-şef al DIICOT, Felix Bănilă, a afirmat că nu poate fi exclusă varianta ca Luiza Melencu, fata de 18 ani dispărută în luna aprilie, să fie în viaţă, având în vedere că rezultatele testelor ADN în cazul acesteia nu au fost concludente.

Alexandra ar fi împlinit ieri 16 ani

Familia Alexandrei Măceşanu nu va participa la reconstituirea din Casa Groazei, din Caracal, unde va fi dus, luni şi marţi, Gheorghe Dincă, bărbatul care a mărturisit că a ucis două fete şi le-a ars trupurile. „Va participa avocatul la această reconstituire, pentru părinţi e mult prea dureros, dar avocatul cu siguranţă va fi acolo. Nu avem informaţii clare cât va dura sau ce va cuprinde. Mâine (duminică – n.r.) este ziua Alexandrei. (…) E cel mai greu moment pentru familie”, a spus Cumpănaşu la România Tv. El a mai afirmat că familia a depus mai multe solicitări la DIICOT şi în funcţie de răspunsuri se vor lua deciziile în perioada care urmează.

