Numărul copiilor foarte bolnavi internați la Spitalul de Copii din New Orleans cu Covid-19 a explodat în ultimele două săptămâni – de la zero la 20. „Nu am văzut niciodată așa ceva”, a spus dr. Mark Kline, medicul-șef al spitalului.

„Vedem copiii care se îmbolnăvesc pe care pur și simplu nu i-am văzut în primul an al pandemiei, înainte ca varianta Delta să apară”, mai spune medicul îngrijorat Medicii de la Spitalul Orlando Health Arnold Palmer pentru Boli Infecțioase pentru Copii din Florida au înregistrat creșteri similare recent. „În ultimele două săptămâni, cazurile au continuat să crească”, a spus dr. Federico Laham, director medical pentru spital. „Nu cred că am atins apogeul”. Cercetării spun că nu există încă dovezi clare că varianta Delta a transformat virusul în ceva periculos la copii deşi numărul de infectări explodează În ciuda creșterii dramatice a cazurilor, Laham și alți experți în boli infecțioase pediatrice la nivel național spun pentru NBC News că nu există încă dovezi clare că varianta Delta a transformat virusul în ceva mai periculos la copii. „Este prea devreme pentru a spune”, a spus dr. Bernhard Wiedermann, specialist în boli infecțioase la Spitalul Național pentru Copii din Washington, DC.Centrele pentru controlul și prevenirea bolilor lucrează pentru a determina dacă varianta Delta poate, de fapt, să provoace boli mai severe la copii, a declarat dr. Rochelle Walensky, directorul CDC, joi, în cadrul unui briefing. Delta este „cel mai mare coșmar al unui doctor” Ceea ce este evident acum, spun experții, este că creșterile în cazurile pediatrice se datorează hipertransmisibilității variantei, care circulă într-o populație lăsată nevaccinată și, prin urmare, vulnerabilă la virus. „Tot mai mulți copii se îmbolnăvesc…”, a spus dr. Paul Offit, cercetător în vaccinuri la Spitalul de Copii din Philadelphia. „Este clar o contagiozitate crescută, nu o virulență crescută. Copiii au fost sensibili la Covid-19 tot timpul. Peste 4,1 milioane de copii au fost diagnosticați cu Covid-19 de la începutul pandemiei, reprezentând 14,3 la sută din toate cazurile, potrivit celor mai recente date de la Academia Americană de Pediatrie. În perioada 15 iulie – 29 iulie, acest procent a crescut la 19% din cazurile raportate săptămânal „Pe parcursul primului an al acestei pandemii, a existat mitul potrivit căruia copiii nu s-au îmbolnăvit foarte mult de la Covid”, a spus Kline. Acest lucru se datorează în principal faptului că numărul cazurilor pediatrice a fost relativ scăzut. Deoarece varianta Delta este atât de contagioasă, a spus el, creșterea cazurilor arată clar potențialul virusului, chiar și la copiii mici, altfel sănătoși. Aceasta varianta Delta este cel mai rău coșmar al unui specialist în boli infecțioase, a spus Kline. Creșterea în cazurile pediatrice Covid vine într-un moment în care tinerii se pregătesc să se întoarcă fizic la școală – și în multe zone, fără protecția suplimentară a măștilor. Mai mult, spitalele pentru copii au fost, de asemenea, invadate de copii bolnavi de alte virusuri respiratorii, cum ar fi răcelile severe. „Copiii nu au foarte multe opțiuni atunci când vine vorba de a găsi îngrijire dacă au boli severe sau afecțiuni medicale complexe”, a spus Kline. „Covid umple paturile din spital. Copiii sunt cei care le ocupă” Impactul creșterii cazurilor de Covid-19, alături de alte virusuri, îi îngrijorează pe medicii pediatri precum Dr. Natasha Burgert, purtător de cuvânt național al Academiei Americane de Pediatrie și medic practicant din Overland Park, Kansas. „Începem să vedem copii care au atât Covid, cât și RSV (Virusul sincițial respirator (RSV) determină o infecție respiratorie comună, foarte contagioasă. Testul RVS detectează prezența virusului sincițial respirator în secrețiile nazale pentru a ajuta la diagnosticarea infecției), şi nu se descurcă bine”, a spus Burgert. „Habar nu am ce se va întâmpla dacă vor avea covid și gripă”. În timp ce gripa poate provoca boli grave la copii și poate duce chiar la moarte, Burgert a spus că efectele potențiale ale Covid-19 sunt „dincolo de ceea ce ar face vreodată gripa”, relatează nbcnews.