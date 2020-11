Vehiculul a intrat miercuri seară în biroul stației din secția de poliție Edmonton din nordul Londrei. Scotland Yard a declarat că un bărbat în vârstă de 40 de ani a fost arestat sub suspiciunea de incendiu și alte infracțiuni în legătură cu incidentul.

Filmările de la fața locului au arătat că singurul ocupant al mașinii a ieșit cu un bidon de benzină luat de pe scaunul din spate și a turnat combustibilul pe secția de poliție, mașină și stradă, înainte de a fi aprins.

Ofițerii sunt auziți să strige „întoarce-te”, chiar înainte de a porni flăcările.

Someone trying to get a 4 star wanted rating outside my local police station in Edmonton London pic.twitter.com/hYRiRB6KmS

— Canaffle Dax (@Canaffle) November 11, 2020