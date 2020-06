Bodo de la Proconsul a fost operat de urgență. Celebrul artist a fost supus intervenției chirurgicale după ce a suferit un infarct în urmă cu trei săptămâni. Cântărețul a făcut dezvăluiri șocante!

Timp de mai multe zile, Bodo de la Proconsul s-a simțit extrem de rău, dar a crezut că este vorba doar despre un simplu un reflux gastric. În momentul în care a observat că starea de sănătate nu i se îmbunătățea, Bodo s-a mers la spital și a fost operat de urgență, deoarece s-a dovedit că suferise un infarct.

Pe data de 4 iunie, Bodo s-a prezentat din nou la spital ca să îi fie montat al patrulea stent, dar cadrele medicale au ajuns la concluzia că nu mai este nevoie de nicio altă intervenție, având în vedere faptul că starea lui s-a îmbunătățit semnificativ.

„M-am simțit rău acum vreo trei săptămâni. Am suferit un infarct miocardic acut. L-am dus pe picioare două zile jumătate. Am fost operat de urgență, apoi, angioplastie, mi-a fost desfundat vasul acela și mi s-au montat trei stenturi. M-am simțit foarte bine după aceea. Ieri am revenit la spital pentru al patrulea stent. După intervenția de ieri, s-a constatat că nu mai e nevoie de cel de-al patrulea stent, organismul a răspuns foarte bine la medicație și pentru că am lăsat țigările. Sunt fericit că m-am lăsat de fumat și mă simt foarte bine acum”, a spus Bodo la o emisiune tv.

Bogdan Marin, pe numele sau real, este căsătorit cu Loredana Preda, femeia cu care și-a refăcut viața amoroasă dupa divorțul de Ioana Băsescu.

Celebrul artist are trei copii: Daniel, de 7 ani și Filip, de 8 ani, din cea de-a doua căsătorie, iar cu Ioana Băsescu are un fiu stabilit în America, scrie Antena Stars.