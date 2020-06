Bodo, solistul de la trupa Proconsul, recunoaște că nu i-a fost deloc ușor să adopte doi copii. Acesta admite că decizia de a face acest pas a fost cea mai grea și importantă din întreaga sa viață, scrie Antena3.

Solistul în vârstă de 50 de ani este foarte fericit de alegerea făcută, Daniel și Filip fiind totul pentru el și soția sa, Loredana.

Au reușit cu greu să parcurgă procesul de adopție al unui copil, iar destinul i-a purtat tocmai la Oradea, abia după patru ani de verificări și cerințe, unde i-au întâlnit pe cei doi gemeni și au știut că ei sunt „aleșii”.

Artistul avea deja un băiat mare, stabilit în SUA, la rândul său tată, când a luat decizia de a-i lăsa să intre în viața sa pe cei doi micuți.

„Noi ne-am dorit tare mult să schimbăm destinul unui copil. Aveam în casă și căței și papagali, o grămadă de animale și ne-am gândit că e normal să schimbăm destinul unui copil. Am pornit demersurile și nu a fost deloc ușor.

Un an de zile am avut porți închise pe toate părțile, nu am găsit nicio oportunitate. După un an și jumătate, Dumnezeu ne-a orientat către Oradea și acolo, în loc de unul, am găsit doi frățiori, care nu puteau fi despărțiți la vremea respectivă și pe loc am acceptat să-i luăm pe amândoi, cu drag”, a povestit Bodo.

„Dani și Filip sunt foarte atraşi de muzică şi vin la concerte de câte ori au ocazia. Sunt familiarizați cu scena, cu instrumentele de pe scenă şi cu tehnica de pe scenă. Cer permisiunea să se urce la tobe, pentru că, la această vârstă, sunt fascinați de tobe”, a mai spus artistul.

Acum câțiva ani, artistul a declarat că ar face orice pentru ca cei doi băieței să aibă tot ce își doresc. inclusiv vacanțele de la țară, alături de bunici, de care mulți dintre noi nu avem parte.

„Ne-am dorit foarte mult ca ei să nu ducă lipsa a ceea ce noi am trăit, viaţa la ţară, vacanţele la ţară, la bunici”, a spus Bodo la momentul respectiv.