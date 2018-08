ALERTĂ METEO! Fenomene EXTREME, în mai multe județe din țară, în perioada imediat următoare. Care sunt zonele vizate

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe atenționări cod galben de tip nowcasting, valabile pentru mai multe județe din țară.





În perioada imediat următoare se vor semnala fenomene meteo extreme, căderi de grindină pe alocuri , aversele cu caracter torențial acumulând până la 30 de litri de apă pe metru pătrat. COD : GALBEN Valabil de la : 22-08-2018 ora 16:30 până la : 22-08-2018 ora 17:30 In zona : Județul Bihor: Dobrești, Ceica, Holod, Pomezeu, Cociuba Mare, Drăgești, Răbăgani, Căpâlna, Sâmbăta; Județul Arad: Pecica, Curtici, Macea, Iratoșu, Peregu Mare, Hălmăgel, Dorobanți; Județul Hunedoara: Brad, Uricani, Băița, Crișcior, Râu de Mori, Dobra, Baia de Criș, Sălașu de Sus, Ghelari, Buceș, Bucureșci, Luncoiu de Jos, Densuș, Brănișca, Blăjeni, Totești, Ribița, Răchitova, Lăpugiu de Jos, Balșa, Sarmizegetusa, Vălișoara, Tomești, Lunca Cernii de Jos, Vorța, General Berthelot, Toplița, Cerbăl, Bunila, Lelese, Bulzeștii de Sus, Bătrâna; Județul Hunedoara: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Caraş-Severin: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Caraş-Severin: Oțelu Roșu, Teregova, Zăvoi, Cornereva, Slatina-Timiș, Armeniș, Luncavița, Băuțar, Constantin Daicoviciu, Rusca Montană, Cornea, Domașnea, Sacu, Marga, Mehadica; Județul Timiş: Lugoj, Făget, Coșteiu, Nădrag, Gavojdia, Bethausen, Tomești, Dumbrava, Margina, Traian Vuia, Fârdea, Balinț, Criciova, Mănăștiur, Bârna, Știuca, Curtea, Pietroasa; Județul Timiş: zona de munte; Se vor semnala : averse locale ce vor totaliza 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului Fenomene asociate : posibil, grindină de mici dimensiuni COD : GALBEN Valabil de la : 22-08-2018 ora 16:30 până la : 22-08-2018 ora 18:00 In zona : Județul Braşov: Săcele, Prejmer, Tărlungeni, Hărman, Teliu, Vama Buzăului, Budila; Județul Braşov: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Alba: Zlatna, Câmpeni, Abrud, Bistra, Baia de Arieș, Roșia Montană, Lupșa, Meteș, Sohodol, Almașu Mare, Bucium, Livezile, Sălciua, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Rimetea, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor; Județul Alba: zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Covasna: Sfântu Gheorghe, Covasna, Întorsura Buzăului, Zagon, Zăbala, Sita Buzăului, Bățani, Barcani, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Dobârlău, Valea Crișului, Micfalău, Bixad, Ilieni, Brateș, Malnaș, Arcuș, Valea Mare, Comandău; Județul Harghita: zona de munte; Județul Harghita: Praid, Corund, Atid, Tușnad, Băile Tușnad; Județul Mureş: zona de munte; Județul Mureş: Sovata, Ghindari, Sărățeni; Se vor semnala : averse locale ce vor avea și caracter torențial care vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului Fenomene asociate : izolat, posibil grindină de dimensiuni mici COD : GALBEN Valabil de la : 22-08-2018 ora 16:30 până la : 22-08-2018 ora 17:30 In zona : Județul Ialomiţa: Făcăeni, Bordușani, Movila; Județul Călăraşi: Perișoru, Ștefan cel Mare; Se vor semnala : averse locale ce vor avea și caracter torențial și vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului Fenomene asociate : posibil grindină de mici dimensiuni COD : GALBEN Valabil de la : 22-08-2018 ora 16:00 până la : 22-08-2018 ora 17:00 In zona : Județul Suceava: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Suceava: Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Broșteni, Mălini, Stulpicani, Fundu Moldovei, Șaru Dornei, Ostra, Dorna Candrenilor, Pojorâta, Dorna-Arini, Crucea, Iacobeni, Panaci; Județul Bacău: Asău, Agăș, Ghimeș-Făget, Palanca, Brusturoasa; Județul Neamţ: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Neamţ: Bicaz, Pipirig, Borca, Bicaz-Chei, Poiana Teiului, Bicazu Ardelean, Hangu, Tarcău, Farcașa, Dămuc, Tașca, Ceahlău, Grințieș; Se vor semnala : averse și cu caracter torențial ce vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului Fenomene asociate : posibil grindină de mici dimensiuni COD : PORTOCALIU Data emiterii : 22-08-2018 ora 15 Nr. mesajului : 5 Valabil de la : 22-08-2018 ora 16:00 până la : 22-08-2018 ora 16:45 In zona : Județul Maramureş: Băiuț, Botiza; Se vor semnala : averse torenţiale care vor cumula 35...40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurta durată ale vântului Fenomene asociate : posibil grindină de mici dimensiuni COD : GALBEN Valabil de la : 22-08-2018 ora 15:55 până la : 22-08-2018 ora 17:00 In zona : Județul Cluj: Huedin, Aghireșu, Gilău, Florești, Mihai Viteazu, Iara, Săvădisla, Feleacu, Moldovenești, Căpușu Mare, Călățele, Gârbău, Sânpaul, Măguri-Răcătău, Băișoara, Mănăstireni, Petreștii de Jos, Sâncraiu, Așchileu, Rișca, Izvoru Crișului, Ciurila, Tureni, Valea Ierii; Județul Sălaj: Hida, Almașu, Cuzăplac, Sânmihaiu Almașului, Fildu de Jos, Dragu, Zimbor; Județul Bistriţa-Năsăud: : zona de munte de peste cota 1800 m; Județul Bistriţa-Năsăud: Sângeorz-Băi, Maieru, Rodna, Lunca Ilvei, Șanț, Ilva Mare, Măgura Ilvei, Poiana Ilvei; Județul Maramureş: Baia Sprie, Șisești; Se vor semnala : averse ce vor avea și caracter torențial și vor cumula local 25...30 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de scurtă durată Fenomene asociate : posibil grindină de dimensiuni mici COD : GALBEN Valabil de la : 22-08-2018 ora 15:50 până la : 22-08-2018 ora 17:30 In zona : Județul Vâlcea: zona de munte; Județul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Călimănești, Horezu, Mihăești, Berbești, Budești, Vaideeni, Alunu, Tomșani, Stoenești, Cernișoara, Costești, Bărbătești, Slătioara, Ocnele Mari, Pietrari, Păusești-Măglași, Mateești, Bujoreni, Păușești, Oteșani, Berislăvești, Stroești, Băile Govora, Băile Olănești, Bunești, Muereasca, Golești, Dăești, Sălătrucel, Vlădești, Măldărești, Milcoiu, Runcu; Județul Gorj: zona de munte; Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Bumbești-Jiu, Târgu Cărbunești, Tismana, Bălești, Novaci, Runcu, Crasna, Drăguțești, Scoarța, Baia de Fier, Peștișani, Bengești-Ciocadia, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Prigoria, Polovragi, Albeni, Stănești, Bumbești-Pițic, Telești, Berlești, Bălănești, Mușetești, Turcinești, Schela, Alimpești, Săcelu, Lelești, Arcani; Se vor semnala : averse locale ce vor avea și caracter torențial și vor cumula 25 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului Fenomene asociate : posibil grindină de mici dimensiuni COD : GALBEN Valabil de la : 22-08-2018 ora 15:50 până la : 22-08-2018 ora 17:30 In zona : Județul Buzău: zona de munte; Se vor semnala : averse locale ce vor avea și caracter torențial și vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului Fenomene asociate : posibil grindină de mici dimensiuni COD : GALBEN Data emiterii : 22-08-2018 ora 15 Nr. mesajului : 9 Valabil de la : 22-08-2018 ora 15:30 până la : 22-08-2018 ora 17:30 In zona : Județul Prahova: zona de munte; Județul Prahova: Breaza, Comarnic, Măneciu, Brebu, Șotrile, Provița de Sus, Adunați, Talea; Județul Argeş: Câmpulung, Corbeni, Lerești, Corbi, Stoenești, Valea Mare Pravăț, Godeni, Berevoești, Arefu, Bughea de Jos, Bughea de Sus, Brăduleț, Mioarele, Nucșoara, Albeștii de Muscel; Județul Argeş: zona de munte; Județul Dâmboviţa: Moroeni; Județul Dâmboviţa: zona de munte; Se vor semnala : averse locale ce vor avea și caracter torențial și vor cumula 25...30 l/mp, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului Fenomene asociate : posibil grindină de mici dimensiuni

