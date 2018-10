ALERTĂ. Descindere a procurorilor la Spitalul Sanador. Anchetă în derulare în cazul copilului de un an mort în urma unei operații

Procurorii au descins la Spitalul Sanador, acolo unde un copil de doar un an de zile a murit în urma unei intervenții chirurgicale, scrie România TV. Decesul copilului de 1 an şi 8 luni, care a murit în weekend la Sanador, a survenit, potrivit cercetărilor de până acum, ca urmare a unui şoc hemoragic produs pe fondul unei hemoragii interne, au precizat reprezentanţii Institutului Naţional de Medicină Legală (INML.





Salem Abdo, reprezentantul INML, a precizat că rezultatul autopsiei arată că băieţelul a murit în urma unui şoc hemoragic, cauza şocului fiind o hemoragie internă.

„Decizia ce se va da la Bucureşti va fi contestată, pe de-o parte de familie dacă decizia nu va fi una care să li se pară corectă sau de medicul respectiv. Vă asigur că instanţele colegiale regretă această întâmplare şi vor face totul pentru a vedea dacă există o vinovăţie, în a cui sarcină cade ea”, a declarat medicul Gheorghe Borcean, preşedintele CMR.

Valul de anchete la una dintre cele mai mari clinici private din Capitală după moartea suspectă a unui copil de un an şi 10 luni, operat de hernie inghinală sâmbătă după-amiază, este departe de a se încheia. După ce Secţia 4 de Poliţie s-a autosesizat în acest caz, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 şi a demarat cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, a venit rândul procurorilor să intre în scenă. În această dimineață ei au descins la spitalul Sanador, pentru a întreprinde cercetări specifice.

